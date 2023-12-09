День памяти жертв преступлений геноцида: главное из интервью директора музея Аушвиц-Биркенау Петра Цивинского

Сегодня – Международный день памяти жертв преступлений геноцида. Людей, погибших только потому, что у них определенная национальность или определенная религия. Сейчас за право жить на своей земле и говорить своим языком платим очень высокую цену и мы, украинцы.

Есть ли преступления российской армии против мирного населения Украины геноцидом с юридической точки зрения? Ответ на этот вопрос дает известный польский историк доктор Петр Цивинский.

Он – директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау и президент Фонда Аушвиц-Биркенау в Польше. Осенью он участвовал в "Форуме устной истории Украины", который проводился по инициативе музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Если из их уст звучат слова о том, что украинцы не отдельный народ, что Украина не имеет права существовать, - это означает, что намерением является уничтожение - физическое или, по крайней мере, в сознании людей - целого украинского народа. И это вместе со зверствами дает. основания к, по крайней мере, рассмотрению международным судом в Гааге вопроса геноцида. Каждый геноцид является преступлением против человечества. Но является ли преступление против человечества геноцидом? Трибунал должен это осудить", — говорит Петр Цивинский.

Также господин Пьотр подчеркивает, что на определенные вопросы должен отвечать не историк, и даже не юрист, а прежде всего суд.

"По моему убеждению как историка, в подлинном глубинном изучении этой ситуации должны служить не только конкретные случаи или приказы, выполняемые российской армией, как мордовка гражданских, детей, изнасилование женщин, воровство и так далее. Но это должно рассматриваться вместе с тем, что говорят инициаторы этих действий. Что говорят политики, которые наметили направление этой войны", - подчеркивает Цивинский. И добавляет, что хотел бы дождаться ситуации, когда международный суд займет позицию по определению и называнию своими именами преступлений, совершенных в Украине. Больше читайте в интервью Пьотра Цивинского по ссылке

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001