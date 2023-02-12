День пам'яті Трьох Святих: що не можна робити, щоб не привернути біду

12 лютого християни вшановують пам'ять Трьох Святих, до числа яких входять Василь Великий Кесарійський, Григорій Богослов Назіанзин та Іван Золотоустий. Інакше свято також називається "Трисвяття".
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До переліку Трьох Святих входять Василь Великий Кесарійський, Григорій Богослов Назіанзин та Іван Золотоустий. Перед тим, як з'явитися, стосовно свята вели палкі суперечки, хто зі святих найважливіший. Не дійшовши спільного висновку, їх почали вважати рівними.
Цікаво, що кожен зі святих має свій день пам'яті, які за календарем були трохи раніше. Наприклад, 14 січня - день Василя, 7 лютого - день Григорія Богослова, а 9 лютого - Іоанна Златоуста.
Усі святі мають схожу життєву історію. Вони народилися в родинах християн, а пізніше почали служити Богу.
Василій Великий був архієпископом Кесарії Каппадокійської, церковним письменником та богословом. Разом з Григорієм Богословом він був каппадокійським Отцем Церкви. Іван Златоуст і Григорій Богослов були архієпископами Костянтинопольськими, а також богословами.
Ікона Трьох Святих (фото: commons.wikimedia.org)
12 лютого було заведено відвідувати храм і молитися трьом святителям. Також вважалося, що той, хто проведе 12 лютого зі своєю сім'єю та дітьми, матиме злагоду впродовж цілого року.
Дівчата в цю дату причаровують коханого. На день Трьох святих проводили ритуал на мир в сім'ї: на цілий день виставляли старе взуття за поріг.
Сьогодні можна будувати будь-які плани, адже вони точно будуть вдалими. Чоловікам варто зайнятися вуличною роботою: вона також буде легко йти.
Сьогодні свої іменини відзначають Вольдемар, Володимир, Василь, Іван, Григорій, Максим, Степан, Петро, Федір, Пелагея.
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