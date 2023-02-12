День памяти Трех Святых: что нельзя делать, чтобы не привлечь беду

12 февраля христиане чтят память Трех Святых, в число которых входят Василий Великий Кесарийский, Григорий Богослов Назианзин и Иоанн Златоустый. Иначе праздник также называется "Трисвятие".
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В список Трех Святых входят Василий Великий Кесарийский, Григорий Богослов Назианзин и Иоанн Златоуст. Перед тем, как появиться, касаемо праздника вели жаркие споры, кто из святых самый важный. Не придя к общему выводу, их стали считать равными.
Интересно, что у каждого из святых есть свой день памяти, которые по календарю были чуть раньше. Например, 14 января - день Василия, 7 февраля - день Григория Богослова, а 9 февраля - Иоанна Златоуста.
Все святые имеют схожую жизненную историю. Они родились в семьях христиан, а позже начали служить Богу.
Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской, церковным писателем и богословом. Вместе с Григорием Богословом он был каппадокийским Отцом Церкви. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов были архиепископами Константинопольскими, а также богословами.
Икона Трех Святых (фото: commons.wikimedia.org)
12 февраля было принято посещать храм и молиться трем святителям. Также считалось, что у того, кто проведет 12 февраля со своей семьей и детьми, будет жить в мире целый год.
Девушки в эту дату очаровывают любимого. На день Трех святых совершали ритуал на мир в семье: на целый день выставляли старую обувь за порог.
Сегодня можно строить любые планы, они ведь точно будут удачными. Мужчинам стоит заняться уличной работой: она тоже будет легко складываться.
Сегодня свои именины отмечают Вольдемар, Владимир, Василий, Иван, Григорий, Максим, Степан, Петр, Федор, Пелагея.
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