День памяти Трех Святых: что нельзя делать, чтобы не привлечь беду

История праздника

В список Трех Святых входят Василий Великий Кесарийский, Григорий Богослов Назианзин и Иоанн Златоуст. Перед тем, как появиться, касаемо праздника вели жаркие споры, кто из святых самый важный. Не придя к общему выводу, их стали считать равными.

Интересно, что у каждого из святых есть свой день памяти, которые по календарю были чуть раньше. Например, 14 января - день Василия, 7 февраля - день Григория Богослова, а 9 февраля - Иоанна Златоуста.

Все святые имеют схожую жизненную историю. Они родились в семьях христиан, а позже начали служить Богу.

Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской, церковным писателем и богословом. Вместе с Григорием Богословом он был каппадокийским Отцом Церкви. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов были архиепископами Константинопольскими, а также богословами.

Икона Трех Святых (фото: commons.wikimedia.org)

Что нельзя делать 12 февраля

Нельзя ревновать и злиться.

Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать.

Поругавшиеся люди должны обязательно помириться, иначе так и весь год будут враждовать.

Не стоит подковывать лошадей, потому что ноги и руки будут болеть.

Сегодня лучше отказаться от похода в гости.

Нельзя ругать ребенка, потому что наоборот будет непослушным.

Традиции 12 февраля

12 февраля было принято посещать храм и молиться трем святителям. Также считалось, что у того, кто проведет 12 февраля со своей семьей и детьми, будет жить в мире целый год.

Девушки в эту дату очаровывают любимого. На день Трех святых совершали ритуал на мир в семье: на целый день выставляли старую обувь за порог.

Сегодня можно строить любые планы, они ведь точно будут удачными. Мужчинам стоит заняться уличной работой: она тоже будет легко складываться.

Народные приметы

Красная луна - к сильному ветру.

Поднялся ветер - к сырому году.

Деревья инеем укрылись - к теплу.

Подул северный ветер, а облаков нет - к сильному похолоданию.

Солнце в облако закатывается - к бурану.

Снегирь скрипит - к снегу, метели и слеты.

У кого день ангела 12 февраля

Сегодня свои именины отмечают Вольдемар, Владимир, Василий, Иван, Григорий, Максим, Степан, Петр, Федор, Пелагея.