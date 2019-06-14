День отца в Украине: когда празднуем и какие существуют традиции

День отца отмечается во многих странах мира с 1910 года, а вот в Украине его законодательно утвердили только в 2019 году. День папы в Украине теперь будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье июня, и в этом году – это 16 июня. О том, благодаря кому появился этот праздник, и какие существуют традиции – в материале Styler.

Впервые День отца отпраздновали 19 июня 1910 года. Миссис Додд из города Спонкан, штат Вашингтон, так хотела выразить признательность своему многодетному отцу, что организовала праздник для него, а также для всех отцов Америки. У Уильяма Смарта, отца миссис Додд, было шестеро детей и ему пришлось всех воспитать самостоятельно, так как его жена скончалась, родив шестого малыша.

Однако национальным этот праздник только в 1966 году благодаря президенту США Линдону Джонсону. По традиции в этот день жители Америки и государство оказывают почести и поддержку отцам, которые в одиночку воспитывают своих детей.

Постепенно к традиции праздновать День отца в третье воскресенье июня присоединились и другие страны. В Италии, Португалии и Испании этот день – 19 марта, а в Южной Корее есть аналог – День родителей, который отмечают 8 мая. В Финляндии, Швеции и Эстонии отцов почитают во второе воскресенье ноября, а в Болгарии – 26 декабря.

День отца в Украине 2019 (pixabay.com)

В некоторых странах в этот день проводят различные конференции и семинары на тему отцовства. В некоторых – отцы-одиночки к празднику получают дополнительную материальную помощь. В США в этот день принято носить возле сердца розы. Красная символизирует еще живого родителя, белая – уже покинувшего мир.

В Японии отцам дарят цветы. Красные – лично, а белые приносят на могилу. В Канаде устраивают праздничные семейные обеды, а отцам дарят символические подарки.

Так как в Украине этот праздник молодой, то скорее всего отцы в этот день получат заботу и внимание своих близких, символические подарки от детей, поздравления в стихах и вкусный семейный ужин.

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя категорически делать на Троицу и когда этот праздник отмечают в 2019 году.

А также мы рассказывали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные дни.