День отца в Украине в 2021 году: когда и как будем отмечать

День отца в Украине начали отмечать сравнительно недавно, хотя во многих странах мира этот праздник довольно популярен уже давно. С 2019 года День отца получил в Украине статус государственного праздника и стал отмечаться в третье воскресенье июня. В этом году мы будем отмечать День отца 20 июня.

Что это за праздник и какие существуют традиции – читайте в нашем материале ниже.

История праздника

Отмечать этот день начали в США. Сонора Додд в начале 1900-х годов предложила после Дня матери проводить подобное празднование и для отцов. Она объяснила, что роль отца тоже очень важна в воспитании и хотела таким образом выразить благодарность собственному отцу, который воспитал шестерых детей самостоятельно после смерти жены.

Идея была одобрена властями штата, потом ее подхватили другие штаты, а затем и другие страны. В разных странах дата Дня отца не одинаковая. Многие отмечают в третье воскресенье июня, есть страны, у которых эта дата постоянная – 20 или 21 июня, а также в сентябре и ноябре. Есть еще и Всемирный день отца, который отмечают в третью неделю сентября.

Как отмечают День отца

В каждой стране традиции празднования разные – от обязательных пикников и барбекю до народных гуляний и торжественных мероприятий. Дети поздравляют своих отцов и вручают подарки, сделанные собственноручно. Взрослые дети обязательно навещают родителей и проводят с ним совместные праздничные трапезы.