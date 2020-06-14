День отца 2020: когда празднуют в Украине и какие существуют традиции

День отца – праздник всех мужчин, кому посчастливилось стать папой. Ежегодно он отмечается во многих странах и имеет разные даты. Впервые отмечался в США в 1910 году, но национальным праздником стал только в 1966 году. Президент Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным Днем отца.

В этот день отцам, которые воспитывают детей в одиночку, оказывают поддержку и помогают материально. В третье воскресенье июня День отца отмечают в таких странах: Аргентина, Великобритания, Канада, Индия, Мексика, Нидерланды, Словакия, Турция, Швейцария, Япония и Южная Африка.

В Украине этот праздник стали отмечать совсем недавно. В 2019 году Кабинет министров одобрил проект указа президента, назначив празднование Дня отца ежегодно в третье воскресенье июня.

В указе отмечено, что такое решение будет содействовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества, а также повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

В 2020 году поздравить отцов в Украине можно будет 21 июня.

В День отца во многих странах принято носить розы. Красные – если отец жив, белые – в память о покойном. Также устраивают семейные торжества, пикники на природе, отцам в этот день дарят подарки, высказывают свою благодарность и любовь.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине начинается Петров пост и какие есть запреты.

А также рассказывали о том, какие праздники будут отмечать украинцы в июне 2020 года.