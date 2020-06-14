День батька 2020: коли святкують в Україні і які існують традиції

День батька – свято всіх чоловіків, кому пощастило стати татом. Щорічно відзначається в багатьох країнах і має різні дати. Вперше відзначався у США в 1910 році, але національним свято стало тільки в 1966 році. Президент Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним Днем батька.

В цей день батькам, які виховують дітей самотужки, надають підтримку та допомагають матеріально. У третю неділю червня відзначають День батька у таких країнах: Аргентина, Великобританія, Канада, Індія, Мексика, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Швейцарія, Японія і Південна Африка.

В Україні це свято почали відзначати зовсім недавно. У 2019 році Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента, призначивши святкування Дня батька щорічно у третю неділю червня.

В указі зазначено, що таке рішення буде сприяти забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства, а також підвищенню статусу чоловіка як батька у процесі виховання дітей".

У 2020 році привітати батьків в Україні можна буде 21 червня.

В День батька у багатьох країнах заведено носити троянди. Червоні – якщо батько живий, і білі – в пам'ять про покійного. Також влаштовують сімейні урочистості, пікніки на природі, батькам у цей день дарують подарунки, висловлюють свою вдячність і любов.

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