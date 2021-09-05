День осеннего равноденствия 2021: когда наступит, и что нужно обязательно сделать до этой даты

Что нужно сделать до 22 сентября

Завершите давно затянувшиеся дела

Если вы в каком-то процессе, его нужно успеть завершить до 22 сентября, иначе все затянется надолго. Закончите ремонт, начните активно заниматься поиском работы, подготовкой к свадьбе, завершите проект и так далее.

Избавьтесь от лишнего

Проведите генеральную уборку в доме, дворе, гараже, избавившись от хлама. То же самое касается лишних мыслей (страхов, неуверенности, ревности, зависти). Если вы сейчас на пути избавления от вредной привычки, лучше полностью от нее избавиться до 22 числа.

Выполните давние обещания

Если вы пообещали кому-то, к примеру, помочь с делами, то лучше сделать это до 22 числа. Так вы сможете привлечь в свою жизнь еще больше удачи.

Спланируйте дела на будущее

Этот день связывает прошлое и будущее, поэтому крайне важно спланировать дела на осень и зиму до 22 числа. Поставьте перед собой те задачи, которые вы действительно можете и хотите выполнить.

Что запрещено делать в День осеннего равноденствия

В этот день нужно подводить итоги прошлого и ушедшего, но вот начинать что-то новое - не стоит, можно только планировать.

Нельзя ссориться, конфликтовать и ругаться. Это может отпугнуть удачу и благополучие.

Любой негатив в этот день способен разрушить положительную энергетику этого дня.

Нельзя в такой день отказывать гостям, наоборот - нужно приготовить угощение и собраться теплой компанией за одним столом.

Магия двоек в нумерологии

Число 2 в нумерологии является символом равновесия и парным числом. Соответственно, эту цифру наделяют особым свойством "пары": у людей пара глаз, ушей, рук и ног. Для создания семьи нужно двое, которые станут одним целым.