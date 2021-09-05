День осіннього рівнодення 2021: коли настане, і що потрібно обов'язково зробити до цієї дати

Що потрібно зробити до 22 вересня

Завершіть давно тривалі справи

Якщо ви в якомусь процесі, його потрібно встигнути завершити до 22 вересня, інакше все затягнеться надовго. Закінчіть ремонт, почніть активно займатися пошуком роботи, підготовкою до весілля, завершіть проект і так далі.

Позбавтеся від зайвого

Проведіть генеральне прибирання в будинку, дворі, гаражі, позбувшись від мотлоху. Те ж саме стосується зайвих думок (страхів, невпевненості, ревнощів, заздрості). Якщо ви зараз на шляху позбавлення від шкідливої звички, краще повністю від неї позбутися до 22 числа.

Виконайте давні обіцянки

Якщо ви пообіцяли комусь, наприклад, допомогти зі справами, то краще зробити це до 22 числа. Так ви зможете привернути у своє життя ще більше удачі.

Сплануйте справи на майбутнє

Цей день пов'язує минуле і майбутнє, тому вкрай важливо спланувати справи на осінь і зиму до 22 числа. Поставте перед собою ті завдання, які ви дійсно можете і хочете виконати.

Що заборонено робити в День осіннього рівнодення

У цей день потрібно підбивати підсумки минулого, але ось починати щось нове - не варто, можна тільки планувати.

Не можна сваритися, конфліктувати і лаятися. Це може відлякати удачу і благополуччя.

Будь-який негатив в цей день здатний зруйнувати позитивну енергетику цього дня.

Не можна в такий день відмовляти гостям, навпаки - потрібно приготувати частування і зібратися теплою компанією за одним столом.

Магія двійок в нумерології

Число 2 в нумерології є символом рівноваги і парним числом. Відповідно, цю цифру наділяють особливою властивістю "пари": у людей пара очей, вух, рук і ніг. Для створення сім'ї потрібно двоє, які стануть одним цілим.