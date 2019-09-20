День осеннего равноденствия 2019: как подготовиться к этому дню

День осеннего равноденствия в этом году выпадает на понедельник 23 сентября. По словам астрологов, в этом день не всегда легко настроиться на позитивную волну, но нужно попытаться, поскольку в этот день можно наполниться энергией и силой.

Кроме того, в этот день этот день является одной среди ключевых астрономических точек года. 23 сентября Солнце будет светить столько, чтобы день и ночь были равны.

Астрономическая осень

Именно 23 сентября наступит астрономическая осень. Погода еще не зимняя, но и от лета уже не остается ни следа. На улице становится все более прохладней, а в некоторых местах уже даже выпадает первый снег.

День осеннего равноденствия 2019 (фото: pixabay.com)

Астрологический прогноза на день равноденствия

23 сентября Солнце перейдет в Знак Весов. Это позитивно отразится на настроении людей и на удаче в целом. Кроме того, Солнце будет в биквинтиле с Ураном, что позитивно повлияет на творческое развитие.

В этот день удача может улыбнуться каждому из нас, но никто точно не знает, кому действительно повезет. Астрологи подчеркнули, что некоторые люди смогут преодолеть жизненные проблемы без особых усилий.

В день осеннего равноденствия астрологи советуют искать себя и прислушиваться к интуиции, поскольку она обострится.

Кроме того, необходимо на некоторое время уединиться, и не думать ни о чем, чтобы пропустить через себя энергию космоса, которая поможет получить ответы на важные вопросы.

Кельты называли этот день Мабон. Это был праздник подведения итогов. 23 сентября - хороший день для того, чтобы сделать талисманы и провести особые ритуалы. В древние времена у славян некоторые традиции были похожи с традициями кельтов. Речь идет о сборе урожая и торжестве в честь окончания работ на полях.