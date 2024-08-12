День обману та спокус. Астролог дала прогноз на 12 серпня та озвучила важливі поради на понеділок

У понеділок, 12 серпня, Місяць буде у руйнівному градусі. А тому цей день може принести чимало проблем.

Астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) дала детальний прогноз на понеділок та сказала, як вберегтися від невдач.

Прогноз астропогоди на 12 серпня

Цього дня триватиме несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні.

"Через ретроградність Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування стосунків з сусідами", - нагадала Соловйова.

Після 14:28 (за київським часом) починається стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам.

Врахуйте наступне:

проявлені егоїзм і гординя призведуть до плачевних наслідків

не проявляйте негативні емоції

неправильне використання енергії призведе до погіршення здоров’я

найкращий захист - духовна гармонія та рівновага

трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції

завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею

пробачайте тих, хто вас образив.

Гороскоп на 12 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

"12 серпня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість", - розповіла астролог.

"Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати. Дехто вважає понеділок складним днем", - додала вона.

Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми.

12-го серпня з 13:35 до 15:33 Місяць буде у руйнівному градусі Скорпіону️.

Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість. Він приносить випробування на міцність, витривалість та витримку.

Також цей градус притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Скорпіоні цей градус несе руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, скупість, руйнацію здоров'я, катастрофи, жадібність, ризики, втрати, збочення", - пояснила Соловйова.

"Вплив градуса залежить від уміння гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від мистецтва користуватися життєвими уроками", - додала вона.