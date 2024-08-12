День обмана и соблазнов. Астролог дала прогноз на 12 августа и назвала важные советы на понедельник

В понедельник, 12 августа, Луна будет в разрушительном градусе. А потому этот день может доставить немало проблем.

Астролог Катерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) дала детальный прогноз на понедельник и сказала, как уберечься от неудач.

Прогноз астропогоды на 12 августа

В этот день продлится неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской.

"Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, экзамены, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - напомнила Соловьева.

После 14:28 (по киевскому времени) начинается стрессовый период, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам.

Учтите следующее:

проявленные эгоизм и гордыня приведут к плачевным последствиям

не проявляйте отрицательные эмоции

неправильное использование энергии приведет к ухудшению здоровья

лучшая защита - духовная гармония и равновесие

трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции

завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом

простите тех, кто вас обидел.

Гороскоп на 12 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на понедельник

"12 августа - день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость", - рассказала астролог.

"Ее влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать. Некоторые считают понедельник сложным днем", - добавила она.

Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема.

12 августа с 13:35 до 15:33 Луна будет в разрушительном градусе Скорпиона.

Разрушительный градус - это градус жертвенной проверки: только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость. Он приносит испытание на крепкость, выносливость и выдержку.

Также этот градус притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.

"В Скорпионе этот градус несет разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, разрушение здоровья, катастрофы, алчность, риски, потери, извращения", - пояснила Соловьева.

"Влияние градуса зависит от умения гармонично вписываться в жизнь и находить взаимопонимание с окружающим миром, а также от искусства пользоваться жизненными уроками", - добавила она.