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Таро-гороскоп на 12 серпня: у Стрільців почнуться проблеми, а Діви отримають радісну новину

Неділя 11 серпня 2024 21:01
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Таро-гороскоп на 12 серпня: у Стрільців почнуться проблеми, а Діви отримають радісну новину Таро-гороскоп на понеділок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У понеділок, 12 серпня, Стрільцям варто чекати на перевірку на міцність. А Рибам та Дівам можна не хвилюватися, цей день принесе лише радість.

Що карти Таро обіцяють кожному знаку Зодіаку на 12 серпня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Овен

Ваша карта на понеділок - "Маг". Не заривайте свої таланти. Ви здатні на багато чого, проте чомусь не можете наважитися на щось справді серйозне. Відкиньте всі сумніви.

Телець

Вам випала карта "Диявол". Щось піде не за планом. Однак не варто засмучуватися, зосередьтеся на справах, які для вас найбільш важливі. Так ви зможете досягти бажаного.

Близнюки

Ваша карта на 12 серпня - "Зірка". День буде цікавим, ви зможете багато про себе дізнатися. Розкрийте свій потенціал і слухайте поради людей, яким довіряєте.

Рак

Вам випала карта "Самітник". Налаштуйтеся на хвилю позитиву та змін. Вам потрібно слухати свій внутрішній голос і не сумніватися, що незабаром у ваше життя увірвуться дива.

Лев

Ваша карта на понеділок - "Сонце". Ви зможете яскраво сяяти та навіть поділитись своїм світлом з іншими людьми. Цей день покаже, наскільки важливо ділитися добром з оточуючими.

Діва

Вам випала карта "Колесо Фортуни". Приготуйтеся до радісних новин. Швидше за все, ви дізнаєтеся, що ваша праця принесла довгоочікуваний результат. Однак ще не час зупинятися, продовжуйте діяти.

Терези

Ваша карта на 12 серпня - "Смерть". Не бійтеся невідомості. Вам потрібно почати все з чистого аркуша, повністю "обнулитися". Це непросто, але просто необхідно.

Скорпіон

Вам випала карта "Правосуддя". Постарайтеся повністю відмовитися від брехні та секретів. Таємниці та інтриги приведуть лише до проблем, проте вони навряд чи вам потрібні.

Стрілець

Ваша карта на цей день - "Сила". Доля вирішила випробувати вас на міцність. Готуйтеся до непростих ситуацій, проте пам'ятайте, що ви зможете з усім впоратися.

Козоріг

Вам випала карта "Вежа". А це означає, що ви можете злякатися, коли зіткнетеся з несподіваними подіями. Приймайте рішення швидко і не сумнівайтеся, що ви не помилитеся.

Водолій

Ваша карта на 12 серпня - "Поміркованість". Не поспішайте, ви ризикуєте наламати чимало дров. Будьте терплячими та нічого поганого точно не станеться.

Риби

Вам випала карта "Верховна Жриця". Відпочиньте та наберіться сил. Вам потрібно навчитися абстрагуватись і просто нічого не робити. Дозвольте собі розслабитись.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, яким знакам Зодіаку пощастить уже до кінця року.

Крім цього, читайте, які знаки Зодіаку отримають нагороду від Всесвіту.

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