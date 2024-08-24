День Незалежності України: Зеленська, Джамала, Сумська та інші зірки вітають зі святом

Олена Зеленська

"Незалежність - це свобода. Та ми, українці, знаємо: навіть якщо вона дається з народження, треба завжди бути напоготові, щоб її відстояти. Незалежність означає й право бути собою. Однак ми знаємо, що право бути українцями нам доводиться захищати на полі бою. Для когось незалежність - даність. А ми як ніхто усвідомили її цінність", - написала у своєму дописі перша леді України.

"Сьогодні - 33 роки Незалежності України, із яких десять їй випало захищатися від загарбання. І вже третій рік - битися всією країною. Усім серцем. Відстоювати незалежність непросто, коли на неї зазіхає ціла імперія тиранії. Однак ми це робимо", - також зазначила вона і залишила патріотичне ілюстративне фото.

Зеленська привітала з днем Незалежності (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Джамала

"Люба моя, єдина моя, незалежна, найпрекрасніша моя країно, з Днем Незалежності тебе! Хочу для нас перемоги, щоб усі були живі та здорові! Мені здається, любов до Батьківщини схожа на любов до мами. Ти не знаєш, коли її полюбив, ти любив її завжди", - зазначила переможниця України на "Євробаченні-2016" і оприлюднила серію яскравих знімків.

Привітання співачки зі святом (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ольга Сумська

"З Днем Незалежності, рідна Україна! Вітаємо, діємо, єднаємося, переможемо", - написала відома українська акторка та виклала в мережу серію знімків зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Сумська привітала українців з Днем Незалежності 2024 (Фото: instagram.com/olgasumska)

Христина Соловій

"Нам ніколи не давали Незалежність просто так. За те, що ми існуємо і хочемо бути незалежними. Українська Незалежність - це найцінніший скарб, боротьба за який досі триває. І завжди, коли усвідомлюємо себе українцями, маємо також розуміти, що за цим стоїть", - написала співачка.

"Сприймати це не як даність чи, гірше того, непотрібність, а як здобуток. Героїв, які були до нас та героїв, які сьогодні серед нас. З Днем Незалежності, Україно!" - додала вона, показавши фото з українським стягом та нашими військовими.

Артистка поділилася привітанням до Дня Незалежності (Фото: instagram.com/soloviyka)

Надя Дорофєєва

"Сьогодні День Незалежності, і мені дуже сумно та невимовно боляче, що свою Незалежність Україна має виборювати такою страшною ціною… Слава героям!" - зауважила колишня дружина Володимира Дантеса та оприлюднила щемливе патріотичне відео.

Наталка Денисенко

Акторка прочитала проникливий вірш Василя Симоненка, присвячений Україні.

"Моя сім’я робить все, щоб свобода лишалася головним пріоритетом серед нашого суспільства! Наша земля дала мені нестримну життєдайну енергію, весь мій рід з української землі. Всі мої таланти я реалізувала саме тут", - також зазначила вона у публікації.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова

Зіркова родина з нагоди особливого свята поділилася яскравими фото, а також оприлюднила ролик, де виконала українську пісню.

Павлік і Репяхова показали святкові фото до Дня Незалежності (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Олена Світлицька

Акторка поділилася серією колоритних знімків та зазначила у пості, що "пишається жити в демократичній країні й проживати своє вільне життя".

"Низький уклін кожному воїну, який захищає мою свободу. Слава Україні!" - йдеться у дописі зірки.

Привітання акторки Олени Світлицької з Днем Незалежності 2024 (Фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Оля Цибульська

Співачка поділилася відео в якому пролунала гумореска Павла Глазового. Вона написала, що час іде, а актуальність цієї гуморески зберігається і досі.

"Я закликаю закохуватися у рідне. Ми маємо прекрасну мову, культуру, історію. Які треба плекати, поширювати та захоплюватися. Разом. Бо разом - сильніші", - також підкреслила виконавиця.

Ольга Фреймут

Ведуча поділилася фото, на якому з'явилася з посмішкою. А ще оприлюднила фрагмент своєї книги під назвою "Красиві українські слова".