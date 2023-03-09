День народження Тараса Шевченка: маловідомі факти про Кобзаря та його цитати, які не втрачають актуальності

9 березня виповнюється 209 років від дня народження великого українського поета та художника Тараса Шевченка. Його твори вивчають у школах, використовують для пісень і багато висловлювань великого Кобзаря не втрачають своєї актуальності й сьогодні.

Про життя Тараса Шевченка

Майбутній Кобзар народився у селі Моринці Черкаської області у родині кріпаків. Він рано осиротів. У 24 роки його викупили та зробили вільним.

За свою суспільно-політичну діяльність та твори Шевченка тричі заарештували, він провів 10 років у засланні, де йому заборонили займатися творчістю. Однак і там він малював картини та писав вірші для українців.

Після заслання йому заборонили жити в Україні, але дозволяли країною подорожувати - під постійним наглядом поліції.

Його вірші перекладені більш ніж 100 мовами світу і навіть мовою есперанто.

За життя Тараса Шевченка більше знали як художника, а не як поета. Його вчителем став російський художник Карл Брюллов, представник класицизму та романтизму.

1860 року Шевченко отримав звання Академік гравіювання Імператорської Академії мистецтв - за гравюру за картиною Рембрандта "Притча про працівників на винограднику".

Картина Рембрандта "Притча про працівників на винограднику", 1637 (фото: wikipedia.org)

Він був азартною людиною і після набуття свободи став частим гостем світських заходів, відвідував збори, грав у карти.

У Петербурзі Шевченко заробляв на життя написанням портретів і це дозволяло йому жити безбідно, а також добре і модно вдягатися. У його шафі був гумовий плащ-макінтош за 100 рублів - дуже солідні на той час гроші.

За все своє життя Тарас Шевченко прожив в Україні лише 15 років. У 14-річному віці він виїхав із країни разом із поміщиком Енгельгардтом, якому служив з раннього дитинства.

Кобзар має дві могили. Після смерті Тараса Шевченка поховали у Петербурзі. Через два місяці його перепоховали у Каневі. Тому в Санкт-Петербурзі стоїть пам'ятний камінь, а справжня могила – у Каневі.

Улюблений напій Тараса Шевченка – чай із ромом. Ще він любив каву по-віденськи, зі збитими вершками. Любив сало та борщ. Найулюбленіший - борщ із сухими карасями, капустою та приправами.

1975 року один із кратерів на Меркурії назвали на честь Тараса Шевченка. Діаметр цього кратера – 137 кілометрів.

Великому Кобзарю в усьому світі встановили 1384 пам'ятники, з них 1256 встановлені в Україні, а ще 128 – у 35 країнах світу.

Зріст Тараса Шевченка – 1,64 метра.

Найбільший портрет Тараса Шевченка занесено до Книги Рекордів. Його площа – 500 кв. м й знаходиться цей портрет у Харкові, на стіні 17-поверхового будинку.

Найактуальніші цитати Тараса Шевченка

Не вмирає наша душа, Не вмирає воля.

Боріться – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І свята воля!

Поховайте та вставайте, Кайдани порвіть І вражою злою кров'ю Волю окропіть.

Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з вами.

Якби ви вчилися так, як треба, то й мудрість була б своя.

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню, тяжку хвилину за неї Господа моліть.

Огонь запеклих не пече…

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і буде люде на землі.

А на москалів не вважайте, хай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ і слово, і в нас народ і слово. А чиє краще, хай судять люди.

Отак подивишся здали, на москаля -

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима – блим, губами – плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває навіть шкода,

А ближче підійдеш – скотина!