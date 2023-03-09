День рождения Тараса Шевченко: малоизвестные факты о Кобзаре и его цитаты, которые не теряют актуальности

9 марта исполняется 209 лет со дня рождения великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Его произведения изучают в школах, используют для песен и многие высказывания великого Кобзаря не теряют своей актуальности и сегодня.

Styler собрал малоизвестные факты из биографии Шевченко, а также самые актуальные цитаты.

О жизни Тараса Шевченко

Будущий Кобзарь родился в селе Моринцы Черкасской области в семье крепостных. Он рано осиротел. В 24 года его выкупили и сделали свободным.

За свою общественно-политическую деятельность и произведения Шевченко был трижды арестован, он провел 10 лет в ссылке, где ему запретили заниматься творчеством. Однако и там он рисовал картины и писал стихотворения для украинцев.

После ссылки ему запретили жить в Украине, но разрешали по стране путешествовать - под постоянным наблюдением полиции.

Его стихотворения переведены на более чем 100 языков мира и даже на язык эсперанто.

При жизни Тараса Шевченко больше знали, как художника, а не как поэта. Его учителем стал русский художник Карл Брюллов, представитель классицизма и романтизма.

В 1860 году Шевченко получил звание Академик гравировки Императорской Академии искусств - за гравюру по картине Рембрандта "Притча о работниках на винограднике".

Картина Рембрандта "Притча о работниках на винограднике", 1637 год (фото: wikipedia.org)

Он был азартным человеком и после обретения свободы стал частым гостем светских мероприятий, посещал собрания, играл в карты.

В Петербурге Шевченко зарабатывал на жизнь написанием портретов и это позволяло ему жить безбедно, а также хорошо и модно одеваться. В его шкафу был резиновый плащ-макинтош за 100 рублей - весьма солидные на то время деньги.

За всю свою жизнь Тарас Шевченко прожил в Украине только 15 лет. В 14-летнем возрасте он выехал из страны вместе с помещиком Энгельгардтом, которому служил с раннего детства.

У Кобзаря две могилы. После смерти Тараса Шевченко похоронили в Петербурге. Спустя два месяца его перезахоронили в Каневе. Поэтому в Санкт-Петербурге стоит памятный камень, а настоящая могила - в Каневе.

Любимый напиток Тараса Шевченко - чай с ромом. Еще он любил кофе по-венски, со взбитыми сливками. Любил сало и борщ. Самый любимый - борщ с сухими карасями, капустой и приправами.

В 1975 году один из кратеров на Меркурии назвали в честь Тараса Шевченко. Диаметр этого кратера - 137 километров.

Великому Кобзарю во всем мире установили 1384 памятника, из них 1256 находятся в Украине, а еще 128 - в 35 странах мира.

Рост Тараса Шевченко - 1,64 метра.

Самый большой портрет Тараса Шевченко внесен в Книгу Рекордов. Его площадь - 500 кв. м и находится этот портрет в Харькове, на стене 17-этажного дома.

Самые актуальные цитаты Тараса Шевченко

Не вмирає душа наша, Не вмирає воля.

Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!

Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кpoв'ю Волю окропіте.

Кохайтеся, чорнобриві, та не з мocкалями, бо мocкалі – чужі люде, роблять лихо з вами.

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню, тяжкую минуту за неї Господа моліть.

Огонь запеклих не пече…

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і буде люде на землі.

А на москалiв не вважайте, нехай вони собi пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У них народ i слово, i у нас народ i слово. А чиє краще, нехай судять люди.

Отак подивишся здаля, на москаля -

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима – блим, губами – плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває навіть жаль,

А ближче підійдеш – скотина!