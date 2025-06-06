День народження з Монатіком і героями Minecraft: Решетніки влаштували шикарну вечірку для сина

Днями середньому синові Решетніків виповнилося 8 років. У зв'язку з цим батьки влаштували йому свято в одному із заміських комплексів біля столиці.

На святкування запросили всіх друзів Дмитра.

"Наш Діма місяць тому створив свій власний календар, де закреслював дні до дня народження. І чекав цієї миті, щоб зібрати свою команду, своїх друзів і ось так провести цей день", - зазначила в публікації Христина Решетнік.

Також вона показала фото та відео зі свята. Тематика дня народження - футбол, оскільки середній син телеведучого захоплюється цим видом спорту і вже досяг певних успіхів.

Христина Решетнік показала фото з дня народження сина (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

На фото можна побачити, що іменинник і всі його друзі одягнені у футбольну форму. У такій же стилістиці був виконаний і святковий торт.

Крім того, батьки влаштували для дітей культурну програму з аніматорами, які були вдягнені в костюми героїв із популярної гри Minecraft, а також паперову дискотеку.

До слова, на святі "засвітився" відомий співак Діма Монатік, з яким син Решетніков зробив фото. Щоправда, Христина Решетнік не уточнила, співав артист на святі чи був запрошений як гість.

Решетніки відсвяткували день народження середнього сина (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Дружина телеведучого і мама іменинника з'явилася на святі в розкішному брючному костюмі молочного відтінку. Свій лук Христина доповнила кросівками та брендовою сумкою, а також легким макіяжем і розпущеним волоссям.

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Фоловери зіркової сім'ї долучилися до привітань і побажань:

"Христина, ви чарівна. Завжди маєте шикарний вигляд і при цьому мама трьох синів"

"З іменинником вас! Удачі у футбольній кар'єрі, яка так важлива для нього"

"Найкрасивіша пара України! Вітаємо"

"Ви - ідеальна пара і приклад для всіх".

Христина Решетнік із синами (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)