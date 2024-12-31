День Молодика та здійснених мрій. Астролог дала прогноз на вівторок, 31 грудня

Настав останній день цього року - 31 грудня. І якщо ви хочете, аби цей день минув якомога краще, врахуйте поради, які "диктує" астрологічний прогноз.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала головні поради на 31 грудня та сказала, що робити цього дня.

Прогноз астропогоди на 31 грудня

На цей день астролог радить не планувати важливі справи, відвідування перукарні та всі серйозні рішення. Також не варто забувати про ретроградний Марс, через який справи з новим бізнесом, ремонтом, новою роботою, будівництвом не принесуть бажаного.

"Не можна оформляти шлюб, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Уникайте сексуальних розваг", - радить Соловйова.

31 грудня о 00:27 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика.

Саме тому астролог радить слідкувати за думками, адже усі вони мають бути виключно позитивними, оскільки незабаром усі згенеровані ментальні фантазії будуть легко впроваджуватися у життя.

"Треба все планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця. 31 грудня Місяць буде в знаку Козорога у поєднанні з Сонцем. І це одне з найважчих положень для нічного світила, тому для отримання запланованого потрібно буде докласти максимальних зусиль, наполегливо та сумлінно долаючи перешкоди", - зазначила Соловйова.

"Обидва світила будуть у сприятливих аспектах з Сатурном (планетою мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми), який водночас є управителем цього Молодика.Завдяки цьому все задумане буде мати потужний імпульс для реалізації", - додала вона.

Усе, що стосується кар’єри, професійного розвитку, статусу, авторитетності буде у фокусі. Але також варто врахувати, що Молодик відбуватиметься під час ретроградного Марсу, тому варто приділити час плануванню ситуацій, які вже відбувались, а не починати нові процеси.

Гороскоп на вівторок (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 31 грудня

31 грудня - день Марсу, планети активності, фізичної сили, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу. Ця планета буде ретроградною до 24 лютого, а ще вона перебуває в одному з найнесприятливіших для себе знаків - у Леві.

"Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем. Не пораньте інших навіть словом", - радить Соловйова.

Також варто врахувати, що з 06:51, 31 грудня 2024 року до 06:23, 1 січня 2025 року, Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє «Я», свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, буде у королівському градусі Козорогу.

Таке положення можете допомагати у реалізації можливостей, створювати фактор везіння та давати можливість насолодитися життям.