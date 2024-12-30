Зробіть це в Новорічну ніч, аби вдома було щастя. Ритуали від негативу та для зміцнення стосунків

Новорічна ніч вважається особливим моментом, коли можна загадувати бажання. Окрім цього, існує думка, що певні ритуали, особливо якщо проводити їх у північ, здатні захистити від усього поганого та врятувати стосунки.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, що треба робити в Новорічну ніч, аби в домі увесь рік було щастя.

Ритуал на зміцнення стосунків і гармонії в родині

"Новорічний період - чудова нагода залучити гармонію і взаєморозуміння в сім'ї. Цей ритуал допоможе зміцнити зв'язки з близькими людьми та забезпечить тепло й підтримку на весь рік", - розповіла Лія.

Для того, аби увесь рік було кохання, робіть наступне:

у Новорічну ніч візьміть декілька червоних ниток (символізують енергію любові і гармонії)

зв'яжіть їх у вузол, думаючи про свою родину

коли будете зав'язувати кожен вузлик, проговорюйте наступні слова: "Нехай любов і підтримка завжди буде з нами. Бажаю нашій родині щастя, здоров'я і миру в серцях"

потім ці нитки можна зберігати вдома, там, де ви найчастіше перебуваєте разом з родиною - на кухні або в спальній кімнаті.

Новорічний ритуал для кохання (ілюстрація: freepik.com)

Ритуал з сіллю на Новий рік

"Почати новий рік з чистою енергією важливо для того, щоб залишити позаду всі неприємні події та стреси попереднього року. Це допоможе очистити простір від негативних емоцій і думок", - пояснила Лагуз.

Як захиститися від всього поганого на Новий рік: