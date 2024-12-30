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Зробіть це в Новорічну ніч, аби вдома було щастя. Ритуали від негативу та для зміцнення стосунків

Понеділок 30 грудня 2024 20:31
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Зробіть це в Новорічну ніч, аби вдома було щастя. Ритуали від негативу та для зміцнення стосунків Що треба робити в Новорічну ніч (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Лія Лагуз

Новорічна ніч вважається особливим моментом, коли можна загадувати бажання. Окрім цього, існує думка, що певні ритуали, особливо якщо проводити їх у північ, здатні захистити від усього поганого та врятувати стосунки.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, що треба робити в Новорічну ніч, аби в домі увесь рік було щастя.

Ритуал на зміцнення стосунків і гармонії в родині

"Новорічний період - чудова нагода залучити гармонію і взаєморозуміння в сім'ї. Цей ритуал допоможе зміцнити зв'язки з близькими людьми та забезпечить тепло й підтримку на весь рік", - розповіла Лія.

Для того, аби увесь рік було кохання, робіть наступне:

  • у Новорічну ніч візьміть декілька червоних ниток (символізують енергію любові і гармонії)
  • зв'яжіть їх у вузол, думаючи про свою родину
  • коли будете зав'язувати кожен вузлик, проговорюйте наступні слова: "Нехай любов і підтримка завжди буде з нами. Бажаю нашій родині щастя, здоров'я і миру в серцях"
  • потім ці нитки можна зберігати вдома, там, де ви найчастіше перебуваєте разом з родиною - на кухні або в спальній кімнаті.

Що треба робити на Новий рік, аби розбагатіти та знайти щастя. Не забудьте про це в ніч на 1 січня

Новорічний ритуал для кохання (ілюстрація: freepik.com)

Ритуал з сіллю на Новий рік

"Почати новий рік з чистою енергією важливо для того, щоб залишити позаду всі неприємні події та стреси попереднього року. Це допоможе очистити простір від негативних емоцій і думок", - пояснила Лагуз.

Як захиститися від всього поганого на Новий рік:

  • візьміть сіль (символ очищення) і трохи розсипте в кожній кімнаті вашого дому
  • коли настане північ, скажіть: "Сіль очищає простір від усього негативного. Нехай цей рік принесе лише світло і позитив"
  • після цього обережно зберіть сіль і викиньте її якомога далі від дому, щоб разом з нею пішли й усі негаразди.

До слова, раніше ми розповідали, що заборонено дарувати на Новий рік.

Також астролог назвала новорічний ритуал для багатства.

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