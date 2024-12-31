День Новолуния и сбывшихся желаний. Астролог дала прогноз на вторник, 31 декабря

Наступил последний день этого года - 31 декабря. И если вы хотите, чтобы этот день прошел как можно лучше, учтите советы, которые "диктует" астрологический прогноз.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева назвала главные советы на 31 декабря и сказала, что делать в этот день.

Прогноз астропогоды на 31 декабря

На этот день астролог советует не планировать важные дела, посещение парикмахерской и все серьезные решения. Также не стоит забывать о ретроградном Марсе, из-за которого дела с новым бизнесом, ремонтом, новой работой, строительством не принесут желаемого результата.

"Нельзя оформлять брак, делать ценные покупки, пластические и косметологические вмешательства. Избегайте сексуальных развлечений", - советует Соловьева.

31 декабря в 00:27 (по киевскому времени) произойдет точная фаза Новолуния.

Именно поэтому астролог советует следить за мыслями, ведь все они должны быть исключительно позитивными, поскольку вскоре все сгенерированные ментальные фантазии будут легко внедряться в жизнь.

"Нужно все планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны. 31 декабря Луна будет в знаке Козерога в соединении с Солнцем. И это одно из самых тяжелых положений для ночного светила, поэтому для получения запланированного нужно будет приложить максимальные усилия, настойчиво и добросовестно преодолевая препятствия", - отметила Соловьева.

"Оба светила будут в благоприятных аспектах с Сатурном (планетой мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы), который одновременно является управителем этого Новолуния, благодаря чему все задуманное будет иметь мощный импульс для реализации", - добавила она.

Все, что касается карьеры, профессионального развития, статуса, авторитетности будет в фокусе. Но также стоит учесть, что Новолуние будет происходить во время ретроградного Марса, поэтому стоит уделить время планированию ситуаций, которые уже происходили, а не начинать новые процессы.

Гороскоп на вторник (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 31 декабря

31 декабря - день Марса, планеты активности, физической силы, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса. Эта планета будет ретроградной до 24 февраля, а еще она находится в одном из самых неблагоприятных для себя знаков - во Льве.

"Не усиливайте марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Не злоупотребляйте острыми блюдами, мясом, алкоголем. Не раньте других даже словом", - советует Соловьева.

Также стоит учесть, что с 06:51, 31 декабря 2024 года до 06:23, 1 января 2025 года, Солнце, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности, будет в королевском градусе Козерога.

Такое положение можете помогать в реализации возможностей, создавать фактор везения и давать возможность насладиться жизнью.