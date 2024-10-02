День Молодика і Сонячного затемнення. Які сюрпризи готує для нас 2 жовтня

Прогноз астропогоди на 2 жовтня

Все ще діє коридор затемнень. Окрім цього, до 5 жовтня включно варто враховувати вплив Меркурія у поєднанні з Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника".

Це характеризує наші приховані риси, страхи, хвилювання та комплекси, які часто не усвідомлюються, а витискаються до підсвідомості. І цей аспект буде точним саме 2 жовтня. Тому не варто планувати на цей день важливі справи та рішення, адже можливі помилки, прорахунки, конфлікти.

Також діє поєднання Сонця, теж з Чорним Місяцем. Точним цей аспект стане 3 жовтня. Тому період до 6 жовтня включно не рекомендується для важливих справ у будь-якій сфері.

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні", - наголосила астролог.

"Не можна започатковувати бізнес, оформляти шлюб, розглядати судові справи, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Уникайте сексуальних розваг", - додала вона.

Гороскоп на 2 жовтня (ілюстрація: freeepik.com)

Молодик та Сонячне затемнення - що варто зробити цього дня

О 21:49 за київським часом відбудеться точна фаза Молодика, а о 21:46 - точна фаза Сонячного затемнення.

"Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця. Особливо сприятлива для цього перша година після затемнення, тобто з 21:46 до 22:46", - зазначила Соловйова.

"Діє складне поєднання транзитних Сонця, Місяця та Меркурія з Чорним Місяцем. Також Сонце, Місяць та Меркурій мають несприятливий аспект до транзитного Марсу – однієї з найскладніших планет в астрології, тому у цей період підвищується можливість небезпечних ситуацій та нещасних випадків", - пояснила вона.

Місяць і Сонце будуть у Терезах. Для денного світила таке положення - одне з найгірших. А управитель затемнення, Венера, буде у Скорпіоні - також найгіршому для себе положенні, запевнила експерт.

"Тому будьте дуже обережними з формулюванням планів на це затемнення, оскільки під час їх реалізації можливі складнощі, проблеми, прорахунки та збитки. У першу чергу це може торкнутися партнерства, стосунків з оточуючими, дипломатії, судочинства, гармонії, краси та мистецтва", - попередила астролог.

Як на нас вплине Сонечне затемнення (ілюстрація: GettyImages)

Астролайфхаки на 2 жовтня

Ця середа - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх, - розповіла астролог.

"Можливі обман та шахрайство. Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами, - резюмувала вона.

Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти харчування тощо) або просто запалити свічки з нього.

Також можна їсти тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга.