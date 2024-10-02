День Новолуния и Солнечного затмения. Какие сюрпризы готовит для нас 2 октября

Прогноз астропогоды на 2 октября

Все еще действует коридор затмений. Кроме этого, до 5 октября включительно следует учитывать влияние Меркурия в сочетании с Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, символизирующей нашего "демона-искусителя".

Это характеризует наши скрытые черты, страхи, волнения и комплексы, которые часто не осознаются, а вытесняются в подсознание. И этот аспект будет точным именно 2 октября. Потому не стоит планировать на этот день важные дела и решения, ведь возможны ошибки, просчеты, конфликты.

Также действует сочетание Солнца, тоже с Черной Луной. Точным этот аспект станет 3 октября. Поэтому период до 6 октября не рекомендуется для важных дел в любой сфере.

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской", - подчеркнула астролог.

"Нельзя начинать бизнес, оформлять брак, рассматривать судебные дела, совершать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства. Избегайте сексуальных развлечений", - добавила она.

Гороскоп на 2 октября (иллюстрация: freeepik.com)

Новолуние и Солнечное затмение - что стоит сделать в этот день

В 21:49 по киевскому времени состоится точная фаза Новолуния, а в 21:46 - точная фаза Солнечного затмения.

"Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны. Особенно благоприятен для этого первый час после затмения, то есть с 21:46 до 22:46", - отметила Соловьева.

"Действует сложное сочетание транзитных Солнца, Луны и Меркурия с Черной Луной. Также Солнце, Луна и Меркурий имеют неблагоприятный аспект к транзитному Марсу - одной из самых сложных планет в астрологии, поэтому в этот период повышается возможность опасных ситуаций и несчастных случаев", - пояснила она.

Луна и Солнце будут в Весах. Для дневного светила такое положение - одно из худших. А управляющий затмением, Венера, будет в Скорпионе - тоже самом худшем для себя положении, заверила эксперт.

"Поэтому будьте очень осторожны с формулировкой планов на это затмение, поскольку во время их реализации возможны сложности, проблемы, просчеты и убытки. В первую очередь это может затронуть партнерство, отношения с окружающими, дипломатию, судопроизводство, гармонию, красоту и искусство", - предупредила астролог.

Как на нас повлияет Солнечное затмение (иллюстрация: GettyImages)

Астролайфхаки на 2 октября

Эта среда - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их, - рассказала астролог.

"Возможны обман и мошенничество,. Лучше на этот день не планировать важные переговоры, составление договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями, - резюмировала она.

Чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты питания и прочее) или просто зажечь свечи из него.

Также можно есть твердые сорта творога. Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга.