День молоді 2024: красиві привітання та листівки, які сподобаються кожному

День молоді 2024 - це чудова нагода привітати молоде покоління з їх святом. Теплі слова обов’язково піднімуть настрій і порадують кожного.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало привітання та листівки до Дня молоді, які сподобаються кожному.
Довгий час День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня, згідно з указом президента від 22 червня 1994 року. Але після російської агресії 2014 року стало питання щодо нової дати свята, яка не буде пов’язаною з радянським минулим нашої країни.
Тоді президент Володимир Зеленський установив в Україні нову дату Дня молоді. З 2022 року свято має фіксовану дату - 12 серпня, збігаючись тепер із Міжнародним днем молоді.
Указ № 333/2021 про змінення дати був підписаний з метою підтримки інтеграції української молоді в європейську спільноту та утвердження цінностей демократії і свободи.
Листівки до Дня молоді (зображення: forkids.org.ua)
З Днем молоді! Бажаю, щоб твоя енергія та позитивний настрій завжди вели до успіху і щастя. Нехай цей день стане початком нових яскравих перемог та незабутніх вражень!
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Вітаю з Днем молоді! Бажаю тобі безмежного натхнення, енергії та впевненості для реалізації усіх твоїх амбіцій. Нехай цей день принесе тобі тільки позитивні емоції і чудові моменти.
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Зі святом молоді! Нехай твої дні будуть наповнені пригодами і новими досягненнями. Бажаю тобі залишатися натхненним і впевненим у своїх силах на шляху до великих звершень.
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З Днем молоді! Бажаю тобі невичерпного натхнення та безмежної енергії для досягнення всіх своїх цілей. Нехай цей день буде наповнений радістю та новими можливостями для самореалізації.
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Вітаю з Днем молоді! Нехай твоє життя буде яскравим і насиченим позитивними подіями. Бажаю тобі впевненості в собі, сміливих рішень і великих досягнень у всіх сферах життя.
Красиві слова до Дня молоді (зображення: liza.ua)
З Днем молоді вітаю і нехай
Далеким буде той життєвий небокрай!
Хай все буде по силі й до снаги,
Якщо життя - ріка, то хай квітують береги,
Багатим, щедрим хай буде її "улов",
Попутний вітер хай навіює любов!
***
З Днем молоді я вас щиро вітаю,
І вам від душі у це свято бажаю
Цікавих миттєвостей, щастя безхмарного,
Хай буде в достатку настрою гарного,
Щоб була в душі тільки гарна погода,
Схожим було життя молоде на пригоду!
***
З Днем молоді вітаю я усіх!
Бо скільки б років в паспорті не було,
А серце все ж бажає щастя, втіх.
Які ще сум і смуток? Ні, не чули.
Енергії, здоров`я, свіжих сил,
Натхнення і шаленого кохання!
Хай завжди буде світлим небосхил,
Нехай здійсняться мрії та бажання!
Як красиво привітати з Днем молоді (зображення: forkids.org.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти "Info-Day", "Поздравок".