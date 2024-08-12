День молоді 2024: красиві привітання та листівки, які сподобаються кожному

Історія свята

Довгий час День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня, згідно з указом президента від 22 червня 1994 року. Але після російської агресії 2014 року стало питання щодо нової дати свята, яка не буде пов’язаною з радянським минулим нашої країни.

Тоді президент Володимир Зеленський установив в Україні нову дату Дня молоді. З 2022 року свято має фіксовану дату - 12 серпня, збігаючись тепер із Міжнародним днем молоді.

Указ № 333/2021 про змінення дати був підписаний з метою підтримки інтеграції української молоді в європейську спільноту та утвердження цінностей демократії і свободи.

Листівки до Дня молоді (зображення: forkids.org.ua)

Вітання у прозі

З Днем молоді! Бажаю, щоб твоя енергія та позитивний настрій завжди вели до успіху і щастя. Нехай цей день стане початком нових яскравих перемог та незабутніх вражень!

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Вітаю з Днем молоді! Бажаю тобі безмежного натхнення, енергії та впевненості для реалізації усіх твоїх амбіцій. Нехай цей день принесе тобі тільки позитивні емоції і чудові моменти.

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Зі святом молоді! Нехай твої дні будуть наповнені пригодами і новими досягненнями. Бажаю тобі залишатися натхненним і впевненим у своїх силах на шляху до великих звершень.

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З Днем молоді! Бажаю тобі невичерпного натхнення та безмежної енергії для досягнення всіх своїх цілей. Нехай цей день буде наповнений радістю та новими можливостями для самореалізації.

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Вітаю з Днем молоді! Нехай твоє життя буде яскравим і насиченим позитивними подіями. Бажаю тобі впевненості в собі, сміливих рішень і великих досягнень у всіх сферах життя.

Красиві слова до Дня молоді (зображення: liza.ua)

Віршовані привітання

З Днем молоді вітаю і нехай

Далеким буде той життєвий небокрай!

Хай все буде по силі й до снаги,

Якщо життя - ріка, то хай квітують береги,

Багатим, щедрим хай буде її "улов",

Попутний вітер хай навіює любов!

***

З Днем молоді я вас щиро вітаю,

І вам від душі у це свято бажаю

Цікавих миттєвостей, щастя безхмарного,

Хай буде в достатку настрою гарного,

Щоб була в душі тільки гарна погода,

Схожим було життя молоде на пригоду!

***

З Днем молоді вітаю я усіх!

Бо скільки б років в паспорті не було,

А серце все ж бажає щастя, втіх.

Які ще сум і смуток? Ні, не чули.

Енергії, здоров`я, свіжих сил,

Натхнення і шаленого кохання!

Хай завжди буде світлим небосхил,

Нехай здійсняться мрії та бажання!

Як красиво привітати з Днем молоді (зображення: forkids.org.ua)