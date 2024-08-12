День молодежи 2024: красивые поздравления и открытки, которые понравятся каждому

День молодежи 2024 - это отличный случай поздравить молодое поколение с их праздником. Теплые слова обязательно поднимут настроение и обрадуют каждого.
РБК-Украина (проект Styler) собрало поздравления и открытки ко Дню молодежи, которые понравятся каждому.
Долгое время День молодежи в Украине отмечался в последнее воскресенье июня, согласно указу президента от 22 июня 1994 года. Но после российской агрессии 2014 стал вопрос о новой дате праздника, которая не будет связана с советским прошлым нашей страны.
Тогда президент Владимир Зеленский установил в Украине новую дату Дня молодежи. С 2022 года у праздника есть фиксированная дата - 12 августа, совпадая теперь с Международным днем молодежи.
Указ №333/2021 об изменении даты был подписан с целью поддержки интеграции украинской молодежи в европейское сообщество и утверждение ценностей демократии и свободы.
Открытки ко Дню молодежи (изображение: forkids.org.ua)
С Днем молодежи! Желаю, чтобы твоя энергия и позитивный настрой всегда вели к успеху и счастью. Пусть этот день станет началом новых ярких побед и незабываемых впечатлений!
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Поздравляю с Днем молодежи! Желаю тебе безграничного вдохновения, энергии и уверенности в реализации всех твоих амбиций. Пусть этот день принесет тебе только положительные эмоции и отличные моменты.
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С праздником молодежи! Пусть твои дни будут наполнены приключениями и новыми достижениями. Желаю тебе оставаться вдохновенным и уверенным в своих силах на пути к великим свершениям.
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С Днем молодежи! Желаю тебе неисчерпаемого вдохновения и безграничной энергии для достижения своих целей. Пусть этот день будет наполнен радостью и новыми возможностями самореализации.
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Поздравляю с Днем молодежи! Пусть твоя жизнь будет яркой и насыщенной позитивными событиями. Желаю тебе уверенности в себе, смелых решений и больших достижений во всех областях жизни.
Красивые слова ко Дню молодежи (изображение: liza.ua)
З Днем молоді вітаю і нехай
Далеким буде той життєвий небокрай!
Хай все буде по силі й до снаги,
Якщо життя - ріка, то хай квітують береги,
Багатим, щедрим хай буде її "улов",
Попутний вітер хай навіює любов!
***
З Днем молоді я вас щиро вітаю,
І вам від душі у це свято бажаю
Цікавих миттєвостей, щастя безхмарного,
Хай буде в достатку настрою гарного,
Щоб була в душі тільки гарна погода,
Схожим було життя молоде на пригоду!
***
З Днем молоді вітаю я усіх!
Бо скільки б років в паспорті не було,
А серце все ж бажає щастя, втіх.
Які ще сум і смуток? Ні, не чули.
Енергії, здоров`я, свіжих сил,
Натхнення і шаленого кохання!
Хай завжди буде світлим небосхил,
Нехай здійсняться мрії та бажання!
Как красиво поздравить с Днем молодежи (изображение: forkids.org.ua)
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При написании материала были использованы источники: сайты "Info-Day", "Поздравок".