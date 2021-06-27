День молодежи 2021: красивые открытки и поздравления с ярким праздником

День молодежи в Украине традиционно отмечают в последнее воскресенье июня, и в 2021 году дата выпала на 27-е число. Обычно в этот веселый летний праздник проводили всевозможные яркие мероприятия в разных городах Украины, но сейчас карантинные ограничения внесли свои коррективы.

Мы собрали милые поздравления в открытках, веселых стихах и прозе, прикольных СМС и на видео, которые помогут передать добрые пожелания и подарить приятные эмоции молодежи - в этом материале ниже.

Поздравления с Днем молодежи 2021 в Украине в открытках, тексте и на видео

С Днем молодежи поздравляю

Желаю вам больших побед,

Пусть молодость не гаснет в сердце

И дарит вам всегда свой свет.

Пусть все сбываются желанья,

Везет в стремлениях и любви,

Гормон азарта и задора

Всегда пускай бурлит в крови.

***

Ты бери от жизни все,

Пока молодость играет,

Радость дружба пусть несет,

И душа не унывает!

И на месте ты не стой,

Ежедневно, прогрессируй!

Будет бодрым пусть настрой,

А судьба твоя - счастливой!

***

***

С Днем молодежи! Желаю не сомневаться и не бояться, а смело действовать и двигаться вперед, ведь молодость для того и дана, чтобы все свои амбиции и планы воплощать в реальность, превращать в личное благо и счастье. Успехов, влюбленности, радости и бесконечных молодых лет.

***

С Днем молодежи поздравляю!

Будет все, как мы желаем!

Мы молоды, умны, красивы!

Так много в нас любви и силы!

***

Дорогу молодым во всем!

Будущее ведь за вами!

Шагайте к целям день за днем

Семимильными шагами!

Всегда в жизнь будьте влюблены,

Цените годы молодые,

Здоровы будьте, сил полны

И просто знайте, вы крутые!

***

Чтоб оставались вечно молодыми, чтобы песок под ногами был только на пляже. Пусть ночи будут проходить в веселье, а утро без похмелья. И пусть не болит голова, и не мучает совесть за вчерашний день.

***

***

Возможно все, когда ты молод.

Любое дело по плечу.

Оптимистично ты настроен

И веришь ты в свою звезду.

И это правильно и верно,

И в этом-то победы суть.

Уверенность – сестра успеха,

С ней до конца пройдешь свой путь.

И пусть звезда твоя поможет,

И пусть сил хватит все свершить.

Да, в этом мире все возможно.

И молодым сей мир творить.

***

Мечтай! Танцуй и зажигай!

И никогда не унывай!

Береги друзей хороших!

С праздником! С Днем молодежи!

***

Самые золотые годы молодости. Ведь впереди столько дел, столько вершин, которые вы наметили покорить. Сегодня День молодёжи. Я хочу искренне поздравить всех вас, и пожелать добра и мира, радости и удачи. Пусть, выбранный вами путь, обязательно приведет к счастью. Пусть Господь помогает вам во всех начинаниях. Любите красиво, трудитесь и учитесь на славу, будьте хозяевами своей судьбы. Вы наша опора и надежда. Успехов и везения вам во всем. Пусть фортуна всегда вам улыбается.

***

***

С днем молодежи поздравляем

Мы девушек всех и парней,

Всем молодым - везде дорога,

Пускай они идут по ней,

Вершины пусть все покоряют,

В гармонии живут с собой,

И чтобы в жизни не случилось,

Идут с поднятой головой!

***

Молодость - бесценное время, когда закладывается прочный фундамент будущего, на котором предстоит строить счастье для себя и родных. В День молодежи я поздравляю тебя и желаю ценить каждое мгновение, бережно хранить лучшие воспоминания и мечтая о большем радоваться всему хорошему, что есть в нашей жизни!

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***

Хороших перспектив, везенья

И зажигательных ночей.

Творцам - побольше вдохновенья:

Стихов, мелодий и речей.

Спортсменам - силы и упорства,

И оглушительных побед!

Быть молодым - совсем не просто!

Но лучше в мире лет и нет!

Ни на кого не быть похожим

И все, что было, превзойти

Для современной молодежи -

Залог успешного пути!

***

Молодость не долговечна -

Цените ее порывы.

Молодость так беспечна -

Цените ее надрывы.

Живите, учитесь, влюбляйтесь,

Тайно в подъезде встречайтесь.

Юностью всласть наслаждайтесь

И с нею не расставайтесь!

***

***

Молодым быть - красота,

Прям не возраст, а мечта!

Разгоняют кровь гормоны,

Час любить и быть влюбленным!

Ни минуты не теряй,

Жизнь по полной проживай,

Пой, танцуй и развлекайся,

И вдыхай всей грудью счастье!

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Поздравляю с Днем молодежи и хочу пожелать быть всегда на волне юных мечтаний и ярких надежд. Пусть жизнь таит удачу и радость в каждом дне, пусть открываются все новые дороги к счастью и успеху, пусть перспективным и светлым будет будущее для тебя.

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