День медика 2024: нова дата свята та красиві привітання

Нова дата святкування

День медика в Україні офіційно святкують з 1994 року. Раніше свято відзначали третьої неділі червня. З 2023 року, указом президента Володимира Зеленського, День медичного працівника перенесено на 27 липня. Тепер дати святкування в Україні та Росії відрізняються.

Цього дня заведено вітати всіх медичних працівників та дякувати їм за роботу. Вітають лікарів, парамедиків, фельдшерів, медсестер і медбратів. Свято також присвячене медичним інженерам, хімікам, біологам, лаборантам і всім, хто зв'язав своє життя з медициною.

Важливо пам'ятати, що медичні працівники роблять величезний внесок у наше суспільство і заслуговують на визнання та підтримку не тільки в День медика, а й щодня.

Як вітати медицинських працівників (листівки: forumsmile.com.ua)

Вітання у віршах та прозі

З Днем медика! Від щирого серця бажаю вам величезного здоров'я, успіхів у роботі, вдячних пацієнтів і щоб ваша професія приносила не тільки користь, а й радість. Нехай вас супроводжує фінансове благополуччя, а життя завжди буде наповнено щастям, любов'ю та позитивом!

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Щиро вітаю з Днем медика! Бажаю не лише дбати про здоров'я оточуючих, а й берегти своє. Нехай життя наповнюється щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням та вдячністю людей. Успіхів у вашій справі та завжди відмінного настрою!

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Вітаю з професійним святом лікарів, медсестер та всіх, хто пов'язаний із благородною справою медицини! Бажаю вам завжди зберігати пристрасть до своєї професії, радіти плодам своєї праці, дарувати допомогу та турботу всім, хто цього потребує! Нехай у вашій душі завжди буде мир і радість, а втома швидко минає. Дякую вам за вашу працю та відданість!

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Бажаю вам успіхів та найвищих досягнень у найблагороднішій професії людства! Нехай буде більше вдячних пацієнтів і менше власних проблем.

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Від щирого серця вітаю вас з Днем медика! Бажаю вам легких робочих днів, зручного графіка, чуйних та добрих колег, терпіння та міцного здоров'я. Нехай для кожного пацієнта завжди знайдеться правильне лікування та корисна порада.

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Вітаю із Днем медичного працівника! Нехай ваші надії та мрії завжди здійснюються. Нехай радість від вашої роботи дарує вам натхнення та мотивацію. Бажаю, щоб кожен робочий день наближав вас до професійного зростання та розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!

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З Днем медика Вас хочу привітати

І слів найкращих хочу підібрати,

Подяка й шана Вам за труд завзятий,

Хай сповниться прекрасним Ваша хата!

Здоров’я, щастя, радості, удачі,

Бажань здійснення й радості в придачу!

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З Днем медика шлю найщиріші вітання!

Ти той, хто втішає в хвилини страждання,

І рани загоїть, і допоможе,

Підтримає завжди, якщо щось тривожить.

Бажаю у свято тобі відпочити,

В кіно, у театр з сім’єю сходити,

Отримати премію й гідну зарплату,

На пульсі завжди свою руку тримати.

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Величезні альтруїсти,

Мужні, добрі оптимісти,

Знають все про лікування.

Медики, прийміть вітання!

Нагородить хай вас доля,

Буде хай всього доволі:

І здоров’я, і достатку,

І простора, гарна хатка!

Привітання до Дня медика (листівки: ogo.ua)