День матери в Украине: когда отметим, и почему в этом году праздник уникален

Где празднуют День матери в мае

В большинстве стран День матери празднуют именно во второе воскресенье мая, но в некоторых - есть специально установленные даты. Кроме Украины 9 мая 2021 года почитать матерей будут в Эстонии, США, Мальте, Кипре, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии и так далее.

В Украине День матери празднуют с 1999 года - он установлен соответствующим указом президента Украины.

Кого нужно поздравить и как это сделать

9 мая 2021 года нужно обязательно поздравить всех матерей, вне зависимости от их возраста. Поздравляют также и беременных женщин - будущих мам. Но всех женщин, как на 8 марта, поздравлять не нужно.

Принято благодарить мам за нелегкий труд, дарить цветы, открытки, подарки, наведываться в гости, поздравлять по телефону (если нет возможности приехать).

В некоторых семьях есть свои традиции. К примеру, домочадцы могут взять на себя буднюю работу мамы, устроив ей выходной. Либо же побаловать завтраком, приготовить праздничный ужин.

История праздника и его основатели

День матери происходит еще из Древней Греции - культа матери - богини Геи. А в Великобритании в XVII-XIX веках отмечали "материнское воскресенье", почитали любимых мам и пекли особенный пирог.

Инициатива сделать этот праздник всеобщим происходит из США. В 1872 году американка Джулия Уорд выступила с идеей, что День матери - это день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Но широкой поддержки она не получила.

В 1907 году другая американка - Анна Джарвис снова вернулась к этому вопросу. Она написала письма в госучреждения с предложением посвятить один день в году самым близким людям в жизни каждого - матерям. Женщина сделала это в память об умершей маме, и добилась своего.

В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Позже к празднованию начали присоединяться и другие страны.