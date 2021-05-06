День матері в Україні: коли відзначимо, і чому цього року свято унікальне

Де святкують День матері у травні

У більшості країн День матері святкують саме у другу неділю травня, але в деяких - є спеціально встановлені дати. Крім України 9 травня 2021 року почитати матерів будуть в Естонії, США, Мальті, Кіпрі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Італії, Туреччини, Австралії, Японії, Бельгії, Бразилії і так далі.

В Україні День матері святкують з 1999 року - він встановлений відповідним указом президента України.

Кого потрібно привітати і як це зробити

9 травня 2021 року потрібно обов'язково привітати всіх матерів, незалежно від їх віку. Вітають також і вагітних жінок - майбутніх мам. Але всіх жінок, як на 8 березня, вітати не потрібно.

Прийнято дякувати мамам за нелегку працю, дарувати квіти, листівки, подарунки, навідуватися в гості, вітати по телефону (якщо немає можливості приїхати).

У деяких сім'ях є свої традиції. Наприклад, домочадці можуть взяти на себе будню роботу мами, влаштувавши їй вихідний. Або ж побалувати сніданком, приготувати святкову вечерю.

Історія свята та його засновники

День матері походить ще з Стародавньої Греції - культу матері - богині Геї. А у Великобританії в XVII-XIX століттях відзначали "материнську неділю", шанували улюблених мам і пекли особливий пиріг.

Ініціатива зробити це свято загальним походить з США. У 1872 році американка Джулія Уорд виступила з ідеєю, що День матері - це день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Але широкої підтримки вона не отримала.

У 1907 році інша американка - Анна Джарвіс знову повернулася до цього питання. Вона написала листи до держустанов з пропозицією присвятити один день у році найближчим людям у житті кожного - матерям. Жінка зробила це в пам'ять про померлу маму, і домоглася свого.

У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь всіх американських матерів. Пізніше до святкування почали приєднуватися й інші країни.