День матери: история праздника и красивые видеооткрытки

Какой сегодня праздник. 10 мая 2020 в Украине принято отмечать День матери. Его отмечают ежегодно во второе воскресенье весеннего месяца. Идея возникла благодаря пацифистке Джулии Ворд, которая пыталась внедрить день, символически объединяющий всех матерей в борьбе за мир.

Изначально государство ее инициативу проигнорировало, однако в 1910 году штат Вирджиния признал День матери официальным праздником. После завершения Первой мировой его начали отмечать в Европе.

В Украине День матери впервые отметили в 1928 году, когда праздник организовал Союз украинок Канады. В 1939 праздник запретила советская власть и долгое время День матери в Украине не отмечали. В 1990 году праздник вернулся в Украину.

День матери 10 мая - видеооткрытки и история праздника

День матери - обычаи и традиции праздника

В разных странах обычаи и традиции отличаются. В США и Австралии на День матери к одежде прикалывают цветок гвоздики. Цветная гвоздика показывает, что мать человека жива, а белая - что ее на этом свете уже нет.

В Мексике на День матери в церквях на католических мессах исполняют особую песню, после чего устраивают праздничные обеды. Некоторые страны в этот день устраивают благотворительные акции в домах престарелых.

Если в День матери вы не можете прийти к маме, то обязательно надо позвонить ей и сказать теплые слова, чтобы напомнить о том, как сильно вы ее любите. Ведь мама - самый дорогой человек в нашей жизни.

День матери 10 мая - видеооткрытки и история праздника

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