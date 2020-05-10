День матері: історія свята та красиві відеолистівки

Яке сьогодні свято. 10 травня 2020 в Україні прийнято відзначати День матері. Його відзначають щорічно у другу неділю весняного місяця. Ідея виникла завдяки Джулії Ворд, яка намагалася впровадити день, що символічно об'єднує всіх матерів у боротьбі за мир.

Спочатку держава її ініціативу проігнорувала, однак у 1910 році штат Вірджинія визнав День матері офіційним святом. Після завершення Першої світової його почали відзначати в Європі.

В Україні День матері вперше відзначили в 1928 році, коли свято організував Союз українок Канади. У 1939 свято заборонила радянська влада і довгий час День матері в Україні не відзначали. У 1990 році свято повернулося в Україну.

День матері 10 травня - видеооткрытки та історія свята

День матері - звичаї та традиції свята

У різних країнах звичаї і традиції відрізняються. У США та Австралії на День матері приколюють до одягу квітку гвоздики. Кольорова гвоздика показує, що мати людини жива, а біла - що її на цьому світі вже немає.

У Мексиці на День матері в католицьких церквах на месах виконують особливу пісню, після чого влаштовують святкові обіди. Деякі країни в цей день влаштовують благодійні акції в будинках престарілих.

Якщо в День матері ви не можете прийти до мами, то обов'язково треба подзвонити їй і сказати теплі слова, щоб нагадати про те, як сильно ви її любите. Адже мама - найдорожча людина в нашому житті.

День матері 10 травня - видеооткрытки та історія свята

Раніше ми писали, які квіти категорично не можна дарувати жінкам у певному віці. Виявляється, недоречним букетом можна образити.