День матери: красивые поздравления в открытках и стихах для любимых мам

День матери в Украине традиционно отмечается во второе воскресенье мая, и в этом году мы будем поздравлять наших самых главных людей в жизни сегодня, 10 мая. В нашем материале мы собрали красивые открытки, картинки, поздравления в стихах и прозе, которыми можно порадовать любимых мамочек.

Интересно, что об этом празднике в Украине узнали еще в 1928 году благодаря Союзу украинок Канады. Но в 1939 году "советы" запретили традицию, пришедшую с Запада. В 1990-м о Дне матери снова вспомнили, а в 1999-м его утвердили законодательно. И с каждым годом День матери становится все более и более популярным в Украине.

Красивые стихи и открытки для любимых мам

Мама, тебя поздравляю,

Разреши мне тебя обнять,

И как в детстве пускай помечтаю -

Как приятно с тобою мечтать!

Ты всегда меня понимаешь,

Пусть бываю я не права,

Бывает, серьезно ругаешь,

Но как в детстве люблю я тебя!

***

Сегодня праздник мамы,

Тебя я поздравляю,

Быть все такой же самой

Тебе я пожелаю!



Целую крепко-крепко,

И крепко обнимаю,

Милой и любимой

Здоровья пожелаю!

Дорогая мамочка, моя любимая!

Будь всегда ты Ангелом хранимая.

Никого на свете нет тебя дороже,

Мы с тобой, родная, так похожи.



Мама, за обиды ты меня прости,

За те, что причиняла я на своем пути.

Прости за ошибки мои и неудачи,

Теперь я обещаю поступать иначе.



Хочу, чтобы всегда счастливой ты была,

Здоровья конечно, любви и тепла.

Жить долго, мама, тебе я желаю,

С любовью с Днем матери тебя поздравляю!

***

Мамочка моя родная,

Ты мой ангел, ты мой свет!

От души тебе желаю

Жить счастливо много лет!



Будь веселой, улыбайся,

Расцветай, словно цветок!

Каждым мигом наслаждайся

В этот праздничный денек!

Как я сильно люблю тебя, мама,

Никому даже в мире не снилось,

Для меня ты прекрасною самой

Будешь вечно, и чтоб ни случилось.



Пусть весь мир для тебя улыбнется,

Будет доброю каждая ночка,

И тепло в твою душу вольется.

Поздравляю. Люблю. Твоя дочка.

***

Пусть День матери подарит

Вам любовь и доброту,

Счастье чистое поманит,

Вмиг удвоит красоту!



Дети радуют почаще,

На душе тепло живет,

Пусть улыбки светят ярче,

Вдохновляя круглый год!

Я рад тебя поздравить, мама!

И пожелать хочу от всей души,

Чтоб было радости немало,

И исполнялись чтоб мечты.



С Днем материнским поздравляя,

Я вновь сказать тебе хочу,

Что лучше мамы я не знаю

И очень я тебя люблю!

***

Мы с тобою во многом похожи,

Я красива в тебя и упряма,

Никого нет на свете дороже,

Чем моя ненаглядная мама.



Поздравляю тебя всей душою

И люблю с каждым днем все сильнее,

Словно ангел, всегда ты со мною,

От ненастья спасешь, обогреешь.



Я здоровья тебе пожелаю,

Самых радостных дней вереницу,

Никогда не печалься, родная,

Пусть все лучшее в жизни случится!

Мамой быть совсем не просто:

Знать ответ на все вопросы,

Как пчела, с утра трудиться

И стараться не браниться.



С праздником я поздравляю

И расслабиться желаю.

Сядь, налей бокал вина,

Ты ведь у себя одна!

***

Спасибо, мама, за старания,

За то, что ты, родная, чудо!

За всю любовь, твое внимание,

За каждый год, день, час, минуту!



Тебе в День матери желаю

Всех благ, здоровья, долгих лет!

Живи счастливо, бед не зная,

И, словно солнце, дари свет!

Любимая моя, родная,

Тебя с Днем мамы поздравляю!

Желаю долгих лет и горы счастья,

Пускай обходит стороной ненастье.



Здоровья, радости вагон,

Веселья, смеха полный дом.

И пусть душа из года в год

Расцветает, как цветок!

***

Пусть День матери подарит

Тебе отдых и покой,

Процветанием жизнь завалит,

Даст счастливейший настрой!



Пусть забот поменьше станет,

Будет радостей цветник,

И улыбку вызывает

Каждый новый яркий миг!

Поздравления в стихах и прозе с Днем матери

Поздравляю с Днем матери и пожелать хочу, чтоб не дергался глаз от счастья и не страдала особо нервная система, чтобы дети понимали с полувзгляда и радовали искренними обнимашками, чтобы семья была счастливой монархией во главе с доброй и заботливой мамой.

***

С Днем матери поздравляю. Я желаю от всей души, чтобы материнское сердце никогда не уставало биться и любить, чтоб дети слушались и уважали, чтобы в отношениях никогда не было кризиса, желаю всегда оставаться самым счастливым и веселым мамуликом.

Красивая картинка ко Дню матери (pixabay.com)

Мамочка, именно ты являешься для меня во всем примером, ведь ты настоящий идеал! Пускай твои глаза всегда сияют, улыбка озаряет мир солнечным светом, а красота души и тела никогда не увядают! Желаю тебе хорошего здоровья и вечного женского счастья!

***

Поздравляю с Днем матери и от всего сердца желаю ни дня без мечты и счастья, ни одного мгновения без любви и добрых надежд. Желаю всегда гордиться победами своих детей, желаю яркой звездой удачи озарять путь своих чад.

Букет ко Дню матери (pixabay.com)

Любимая мама, спасибо тебе за все, что ты для меня сделала и продолжаешь делать! Без тебя я бы никогда ничего не добилась. Твоя забота и материнская любовь всегда и всюду меня оберегают. Будь счастлива, родная, крепкого тебе здоровья и долгих лет жизни. Люблю и целую!

***

Поздравляю с Днем матери и пожелать хочу сладкой и сочной жизни, как спелый арбуз с семечками достатка и удачи, желаю не просто детей, а самых лучших вундеркиндов, желаю крепкой и дружной семьи.

Видеопоздравление ко Дню матери

Поздравление с Днем матери (видео: YouTube)

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