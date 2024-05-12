День матері 2024: наймиліші привітання зі святом у прозі, віршах та картинках

Цьогоріч День матері відзначають 12 травня. Тож обов'язково привітайте свою матусю із цим світлим святом й подякуйте за все тепло і ласку, які вона дарує вам.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться найкрасивішими привітання від сина й доньки із цим світлим святом.
Мила моя мама! Вітаю тебе з Днем Матері! Я радий, що я твій син і пишаюся такою турботливою, надійною, люблячою та завжди кмітливою мамою. Бажаю тобі, рідна, довгих років життя, міцного здоров'я, життєрадісності та везіння! Нехай життя підносить лише приємні сюрпризи та щасливі миті!
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Нехай я - не найкращий син, і сам того не помічаючи, можу тебе образити, але ти - найкраща мама на світі. З днем Матері, моя рідна! Бажаю тобі з роками ставати тільки краще і щасливіше, з кожним днем здоровшати та радіти всьому хорошому, а все хороше хай відбувається постійно!
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Дорога матуся, я точно знаю, що в будь-який час можу прийти до тебе за порадою, ти вислухаєш, і відразу стане легше. Ти завжди мене розумієш, ти завжди мене підтримуєш - ти моя найкраща подруга. Ти завжди вчила і вчиш мене жити і радіти життю. Я бажаю тобі бути завжди здоровою, не втрачати своє почуття гумору, життєву енергію, молодість душі. Зі святом тебе, моя рідна.
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Зі святом, з Днем матері! Матуся - найрідніша, наймудріша, найближча людина у цілому світі. Бажаю всім матусям завжди усміхатися, радіти життю і дарувати світло та тепло. Нехай у кожної матері буде привід пишатися успіхами своєї коханої дитини!
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Українських матерів
Ми сьогодні вітаємо,
Бути щасливими завжди
Вам від щирого серця бажаємо!
Ми бажаємо, щоб ви
Були кращими на світі,
Щоб дуже вас любили
І шанували ваші діти!
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Спасибі, мамо,
За світло, за ласку, за пораду,
Нехай син я і не кращий самий,
Але краще мами у світі немає!
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І сняться часто зорі голубі,
і мама на порозі біля хати.
За все що маю, мамо, дякую Тобі.
За все що маю і що буду мати!
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Хай Вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від радості з’являються сльози,
Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!
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Тебе, рідненька, раді привітати
В святкові та буденні дні,
Бо ти для нас єдина, мамо,
І кращої немає на землі.
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
щоб всіх на століття могла запросити!
***
Мамочка, рідна, Вітаю! Весь світ нашої сім'ї тримається на тобі. Тому "нехай завжди буде мама" - наш сімейний девіз! Здоров'я тобі, мамо, весни в серці та душевної рівноваги! Люблю тебе, пишаюся тобою і мрію бути на тебе схожою.
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Мамочка, ти моя найкраща подружка, я дуже хочу, щоб ти була щаслива. Здоров'я тобі, душевного спокою і безмежного щастя. З Днем Матері, люба!
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Дорога мамо, з нагоди Дня Матері, я хочу висловити свою подяку за твою ніжність, турботу та безмежну любов, яку ти надавала мені протягом всього мого життя. Хай у твоєму житті буде більше моментів радості, ніж будь-коли раніше, а твоє серце завжди буде сповнене любові та благополуччя.
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Люба матусю! Вітаю зі святом! Будь завжди щаслива, як мінімум удвічі більше, ніж ти є зараз. Нехай твоє життя буде сповнене світла, радості та кохання. Дякую тобі за те, що ти завжди підтримувала мене і була поруч у всіх моїх досягненнях.
***
Моя найкраща ненька, вітаю тебе з Днем матері! Бажаю тобі приголомшливих вражень, любові і море задоволень. Хочу, щоб ти була щаслива, здорова і красива. Нехай все у тебе виходить і радує, хай сонце освітлює твій шлях. Дуже тебе люблю. твоя дочка.
***
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання -
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей травневий ранок,
У велике свято!
***
В День Матері бажаю,
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога - здоров’я,
Сил - від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів -
Безмежної втіхи!
***
Матусю, нехай день твій буде
Наче казка, що збувається.
Хай кожна миттєвість буде радісною,
А життя - повним незабутніх подій.
***
Вітання зі святом
Найкращій матусі!
В цей день вшанувати
Всі діти їх мусять.
Здоров’я хай буде
Міцніше граніту,
Дитячою вдячністю
Серце зігріте!
***
В День матері бажаю щастя й миру,
Любові, злагоди й душевного тепла.
Хай кожен день дарує нову силу,
А ще багато щастя, ніжності й добра!
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