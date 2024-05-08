День матері: топ-10 крутих подарунків за ціною до 1000 грн

День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цьогоріч це свято припадає на 12 травня.

Квіткові композиції або букети із цукерок

Щоб створити справжній святковий настрій, подаруйте мамі букет. Якщо переживаєте, що квіти надто швидко зів'януть, то чудовим варіантом стане композиція із зефіру або цукерок. Такий подарунок потішить не тільки своїм виглядом, але й смаком. Тим паче зараз на ринку великий вибір таких виробів.

Зефірні букети є чудовим варіантом для подарунка (скриншот)

Косметичний набір

У будь-якому віці косметика є безпрограшним варіантом для жінки. Втім перед купівлею варто дізнатись, якій фірмі віддає перевагу ваша мама, або ж яким видом засобів не користується - наприклад, не кожній жінці підходять скраби, спреї тощо. З бюджетом у 1000 грн можна придбати пристойний набір навіть екокосметики українських виробників.

Процедура у спа-салоні

Чудовим варіантом подарунка стане сертифікат на відвідування процедури у спа-салоні. Спершу спробуйте у мами дізнатись, чи цікаво було б їй спробувати, наприклад, тайський масаж чи обгортання у шоколаді, можливо є конкретна процедура, про яку вона давно мріє. Повірте, такий подарунок принесе мамі не лише радість, а й подбає про її фізичний стан.

Сертифікат у салон краси

Іноді оновлення стрижки або ж невеличкий експеримент із волоссям може докорінно змінити зовнішність жінки. Тож, якщо ваша мама готова експериментувати із образами, подаруйте їй сертифікат у перукарню або ж салон краси. Втім, тут треба дуже ретельно підібрати майстра, аби процедуру виконали якісно.

Фітнес-браслет

Якщо ваша мама дбає про фігуру, корисним подарунком стане фітнес-браслет. Тим паче зараз на ринку доволі багато пропозицій, які вкладаються у бюджет із розміром у 1000 грн.

Фітнес-браслет стане чудовим подарунком (скриншот)

Квитки у театр чи на концерт

Цей варіант подарунка підійде, якщо ваша мама любить відвідувати культурні події. Знаючи смаки своєї мами, ви точно зможете підібрати вдалий варіант заходу. Зараз чимало пропозицій - це може бути вечір класичної музики у Ботанічному саду, прем'єра у театрі або ж творча зустріч з улюбленим письменником. Тут головне, щоб у вибрану дату ваша мама не мала інших планів.

Прикраси

Якщо ваша мама любить прикраси, то можна підібрати непогані варіанти зі срібних підвісок. Також багато майстринь в інтернеті пропонують вироби ручної роботи із бісеру, натурального каміння, кераміки тощо. Тут також важливо врахувати смаки мами, які кольори вона любить, та під які образи може підійти вибрана вами прикраса.

Кімнатні рослини

Якщо ваша мама любить квіти, але не визнає букети, то кімнатна рослина стане чудовим варіантом. Найчастіше купують орхідеї, оскільки при правильному догляді вони рясно і довго цвітуть. Втім, врахуйте, що рослина не обов'язково має бути квітучою. Гарним подарунком стане декоративний бамбук чи бонсай.

Кімнатна рослина стане гарним подарунок (скриншот)

Сертифікат в улюблений магазин

Деякі жінки є практичними, тому віддають перевагу подарункам, які можна використати у побуті. Тож, якщо вище перелічені варіанти вам не підходять, то варто купити сертифікат у магазин, товари якого дуже подобаються вашій мамі. Це може бути бренд посуду, одягу чи дрібної побутової техніки. Так мама точно вибере те, що потрібно їй.

Дрібна побутова техніка

Фен, блендер, овочерізка, праска чи подібна дрібна техніка є дуже корисною у побуті. Якщо зупинитесь на цьому варіанті, то спершу дізнайтесь, чи точно у вашої мами нема такого приладу. Також варто перед купівлею відстежити акції, адже чимало магазинів до дня матері пропонуватимуть знижки на товари.