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День матери 2024: самые милые поздравления с праздником в прозе, стихах и картинках

Как поздравить маму с ее праздником (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В этом году День матери отмечают 12 мая. Поэтому обязательно поздравьте свою маму с этим светлым праздником и поблагодарите за все тепло и ласку, которые она дарит вам.

РБК-Украина (проект Styler) делится самыми красивыми поздравлениями от сына и дочери с этим светлым праздником.

Приветствие от сына

Милая моя мама! Поздравляю тебя с Днем Матери! Я рад, что я твой сын и горжусь такой заботливой, надежной, любящей и всегда сообразительной мамой. Желаю тебе, родная, долгих лет жизни, крепкого здоровья, жизнерадостности и везения! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы и счастливые мгновения!

***

Пусть я - не лучший сын, и сам того не замечая, могу тебя обидеть, но ты - лучшая мама на свете. С днем Матери, моя родная! Желаю тебе с годами становиться только лучше и счастливее, с каждым днем здравствовать и радоваться всему хорошему, а все хорошее пусть происходит постоянно!

***

Дорогая мамочка, я точно знаю, что в любое время могу прийти к тебе за советом, ты выслушаешь, и сразу станет легче. Ты всегда меня понимаешь, ты всегда меня поддерживаешь, ты моя лучшая подруга. Ты всегда учила и учишь меня жить и радоваться жизни. Я хочу тебе пожелать быть всегда здоровой, не терять свое чувство юмора, жизненную энергию, молодость души. С праздником тебя, моя родная.

***

С праздником, с Днем матери! Мамочка - самый родной, самый мудрый, самый близкий человек во всем мире. Желаю всем мамочкам всегда улыбаться, радоваться жизни и дарить свет и тепло. Пусть у каждой матери будет повод гордиться успехами своего любимого ребенка!

***

 

Самая любимая, родная,
Мама - нет на свете слов нежней,
Я тебя сегодня поздравляю
И хочу, чтоб стала жизнь светлей!

Ты меня так ласково растила,
От тревог меня ты берегла,
Мама, ты - моя большая сила,
Как же сильно я люблю тебя!

***

 

Ты самый нежный ангел мой,
Мамулечка родная.
Добра сегодня и всегда
Я искренне желаю.

Пусть в Мамин день глаза твои
От радости сияют.
Желаю счастья и любви.
И крепко обнимаю!

***

Сегодня праздник, мама,
День матери, твой день!
Хочу сказать немало
Хороших слов тебе.
Хочу, чтоб улыбалась,
Твоя улыбка - класс!
Поменьше волновалась
И радовала нас!

***

Мама, милая, родная, дорогая,
Ты одна такая у меня.
И в День матери тебе я пожелаю
Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.
Жить тебе в достатке и без бед.
Я тебя любить не перестану,
Для меня тебя дороже нет.

***

С Днем матери - с прекрасным,
Чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем полон дом.

Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!

Поздравление от дочери

***

Мамочка, родная, Поздравляю! Весь мир нашей семьи держится на тебе. Поэтому "пусть всегда будет мама" - наш семейный девиз! Здоровье тебе, мама, весны в сердце и душевного равновесия! Люблю тебя, горжусь тобой и мечтаю быть похожей на тебя.

***

Мамочка, ты моя лучшая подружка, я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Здоровье тебе, душевного покоя и безграничного счастья. С Днем Матери, дорогая!

***

Дорогая мама, по случаю Дня Матери, я хочу выразить свою благодарность за твою нежность, заботу и безграничную любовь, которую ты придавала мне всю мою жизнь. Пусть в твоей жизни будет больше моментов радости, чем когда-либо прежде, а твое сердце всегда будет преисполнено любви и благополучия.

***

Дорогая мамочка! Поздравляю с праздником! Будь всегда счастлива, как минимум вдвое больше, чем ты сейчас. Пусть твоя жизнь будет исполнена света, радости и любви. Благодарю тебя за то, что ты всегда поддерживала меня и была рядом во всех моих достижениях.

***

Моя лучшая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю тебе потрясающих впечатлений, любви и море удовольствий. Хочу, чтобы ты была счастлива, здорова и красива. Пусть все у тебя выходит и радует, пусть солнце озаряет твой путь. Очень тебя люблю. Твоя дочь.

***

Пожелаю в День матери счастья,
Самых ярких, волшебных событий,
Пусть глаза улыбаются чаще,
Для любви будет сердце открыто.

***

Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю,
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.

***

С Днем матери тебя, родная мама,
Желаю быть всегда счастливой самой,
Душой и сердцем я тебя люблю,
За все добро тебя благодарю.

***

С Днем матери - с прекрасным,
Чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем полон дом.
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!

***

С Днем матери тебя, родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

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День матери