День матері 2023: найкрасивіші привітання у картинках, листівках і віршах

День матері - одне із найсвітліших свят весни, у яке особливо хочеться показати усю свою любов найріднішій людині на світі та подякувати за турботу і ніжність, які вона нам дарує.

Красивими та зворушливими привітаннями до Дня матері ділимось у матеріалі нижче.

Красиві привітання до Дня матері

Люба матуся, вітаю тебе з цим святом - Днем матері! Ти єдина та найдорожча в цілому світі, і неможна підібрати слів подяки, любові та безмежної поваги до тебе, моя рідна. Будь завжди молодою та щасливою, нехай кожен день буде тобі в радість, а сонечко світить для тебе та зігріває душу. Люблю тебе, моя матуся!

Материнство - це щастя і благословення, яке Бог дає людям. А ще велика відповідальність і важка праця! Всім матерям вільної і незалежної України бажаємо, щоб вас любили і цінували ваші діти - найкращі на світі, добрі, розумні та успішні.

Нехай не заростає стежка до батьківського порогу, хай діти приїжджають на свята і дарують вам свої усмішки, теплі і ласкаві слова та свою віддану і негасиму любов. Будьте щасливими і здоровими на радість своїм рідним! Хай буде мир і щастя на нашій рідній землі.

Дорога мамо, з нагоди Дня Матері, я хочу висловити свою подяку за твою ніжність, турботу та безмежну любов, яку ти надавала мені протягом всього мого життя. Хай у твоєму житті буде більше моментів радості, ніж будь-коли раніше, а твоє серце завжди буде сповнене любові та благополуччя.

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

хай все удається тобі!

В День Матері бажаю,

Краси, насолоди

І вічної вроди.

Від Бога - здоров'я,

Сил - від природи.

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів -

Безмежної втіхи!

Хай Вас обминають невдачі і грози,

Хай тільки від радості з'являються сльози,

Ми Вам посилаємо ці вдячні слова,

А Бог хай дарує многії літа!

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров'я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

Тебе, рідненька, раді привітати

В святкові та буденні дні,

Бо ти для нас єдина, мамо,

І кращої немає на землі.

Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,

щоб всіх на століття могла запросити!

Привітання від доньки

• Мамо, ти - моє світло в темряві. Завжди буду вдячна за те, що ти є моєю мамою!

• Мамусю, ти - мій найбільший скарб. Бажаю тобі щастя, любові і здоров'я!

• Мамо, я завжди буду дякувати тобі за все, що ти зробила для мене. Будь завжди щаслива. З Днем матері!

• Мамо, ти - мій вітерець, який розганяє усі печалі, моя надія і опора. Бажаю тобі багато щастя і удачі!

• Люба мамусю, ти завжди знаєш, як підбадьорити мене у складний час. Ти найкраща в світі! З Днем матері!

• Мамо, ти моя найкраща подруга і мій найбільший приклад. Я тебе дуже люблю. З Днем матері!

• Люба мамусю, ти - моя мудра порадниця, яка завжди знає, що робити. Бажаю тобі міцного здоров'я і радості. З Днем матері!

• Мамусю, ти завжди готова мене підтримати у будь-яких ситуаціях. Дякую за все, що ти робиш для мене. З Днем матері!

Привітання від сина

• Дорога мамо, ти наймиліша, найкраща і найцінніша людина в моєму житті. З Днем матері!

• Мамусю, ти завжди була поруч, коли мені було тяжко. Я дуже тебе люблю і ціную. З Днем матері!

• Мамо, ти - моя найбільша мрія, яка здійснилася. Бажаю тобі найкращих подарунків від життя. З Днем матері!

• Мамусю, ти для мене найбільший приклад любові та самопожертви. Я дуже тебе люблю і дякую за все.

• День матері - це свято, яке нагадує мені про те, яка ти важлива у моєму житті. Зичу тобі міцного здоров'я та щастя.

• Мамо, ти завжди вірила в мене і підтримувала мене, коли мені було важко. Я дякую тобі за все, що ти для мене робиш.

• Дорога мамо, я хочу сьогодні побажати тобі здійснення всіх мрій і бажань, міцного здоров'я, успіху в роботі та безлічі щасливих моментів. З Днем матері!