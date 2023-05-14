День матери 2023: самые красивые поздравления в картинках, открытках и стихах

День матери - один из самых светлых праздников весны, в который особенно хочется показать всю свою любовь самому родному человеку на свете и поблагодарить за заботу и нежность, которые она нам дарит.

Красивые поздравления ко Дню матери

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с этим праздником - Днем матери! Ты единственная и самая дорогая во всем мире, и нельзя подобрать слова благодарности, любви и безграничного уважения к тебе, моя родная. Будь всегда молода и счастлива, пусть каждый день будет тебе в радость, а солнышко светит для тебя и согревает душу. Люблю тебя, моя мамочка!

Материнство - это счастье и благословение, которое Бог дает людям. А еще большая ответственность и тяжелый труд! Всем матерям свободной и независимой Украины желаем, чтобы вас любили и ценили ваши дети - лучшие на свете, добрые, умные и успешные.

Пусть не зарастает тропа к родительскому порогу, пусть дети приезжают на праздники и дарят вам свои улыбки, теплые и ласковые слова и свою преданную и неугасимую любовь. Будьте счастливы и здоровы на радость своим родным. Да будет мир и счастье на нашей родной земле.

Дорогая мама, по случаю Дня Матери, я хочу выразить свою благодарность за твою нежность, заботу и безграничную любовь, которую ты давала мне всю мою жизнь. Пусть в твоей жизни будет больше моментов радости, чем когда-либо прежде, а твое сердце всегда будет наполнено любовью и благополучием.

Мамочка моя родная,

Я люблю тебя безмерно.

И тебе желаю счастья

И здоровья непременно.

А еще тебе желаю

Много добрых теплых дней,

Чтобы ты как можно дольше

Радовала нас - детей.

В День Матери желаю,

Красоты, наслаждения

И вечной красоты.

От Бога - здоровье,

Сил - от природы.

Тепла и вдохновения,

Любовь и смех,

От родных и друзей -

Отличного настроения!

Пусть Вас обходят неудачи и грозы,

Пусть только от радости появляются слезы,

Мы Вам посылаем эти благодарные слова,

А Бог пусть подарит многие лета!

Спасибо за ласку, за искреннее тепло

Бессонные ночи, заботы и добро.

Здоровья крепкого Вам желаем искренне Вам,

Любви и радости на многие лета!

Тебя, родная, рады поздравить

В праздничные и будние дни,

Потому что ты для нас единственная, мама,

И лучше нет на земле.

Так желаем в здоровье век долго прожить,

чтобы всех на столетие могла пригласить!

Поздравление от дочери

• Мама, ты - мой свет во тьме. Всегда буду благодарна за то, что ты моя мама!

• Мамочка, ты - мое величайшее сокровище. Желаю тебе счастья, любви и здоровья!

• Мама, я всегда буду благодарить тебя за все, что ты сделала для меня. Будь всегда счастлива. С Днем матери!

• Мама, ты - мой ветерок, разгоняющий все печали, моя надежда и опора. Желаю тебе много счастья и удачи!

• Дорогая мамочка, ты всегда знаешь, как подбодрить меня в сложное время. Ты самая лучшая в мире. С Днем матери!

• Мама, ты моя лучшая подруга и мой величайший пример. Я тебя очень люблю. С Днем матери!

• Дорогая мамочка, ты - моя мудрая советчица, которая всегда знает, что делать. Желаю тебе крепкого здоровья и радости. С Днем матери!

• Мамочка, ты всегда готова меня поддержать в любых ситуациях. Спасибо за все, что ты для меня делаешь. С Днем матери!

Поздравление от сына

• Дорогая мама, ты самый милый, самый лучший и самый ценный человек в моей жизни. С Днем матери!

• Мамочка, ты всегда была рядом, когда мне было тяжело. Я очень тебя люблю и ценю. С Днем матери!

• Мама, ты - моя величайшая мечта, которая сбылась. Желаю тебе лучших подарков от жизни. С Днем матери!

• Мамочка, ты для меня самый большой пример любви и самопожертвования. Я очень тебя люблю и спасибо за все.

• День матери - это праздник, который напоминает мне о том, как ты важна в моей жизни. Желаю тебе крепкого здоровья и счастья.

• Мама, ты всегда верила в меня и поддерживала меня, когда мне было тяжело. Я благодарю тебя за все, что ты для меня делаешь.

• Дорогая мама, я хочу сегодня пожелать тебе исполнения всех мечтаний и желаний, крепкого здоровья, успеха в работе и множества счастливых моментов. С Днем матери!