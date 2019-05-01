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Google поздравил с первым днем мая оригинальным дудлом

STYLERЖизнь    01.05.2019 - 09:43
Google поздравил с первым днем мая оригинальным дудлом
Фото: (pixabay.com)

Дудл посвящен Дню труда

В честь 1 мая известный поисковик Google решил поздравить пользователей оригинальным дудлом. К слову, картинка кликабельна, а потому, нажав на нее, можно узнать интересную информацию о празднике.

На картинке дудла изображены работники различных сфер деятельности. Кроме того, на изображении четко можно увидеть и предметы труда: от молотка и лопаты до книги и циркуля.

ÐÑÐ°Ð·Ð´Ð½Ð¸Ðº ÐÐµÑÐ½Ñ Ð¸ Ð¢ÑÑÐ´Ð°Дудл ко дню труда: (фото: google.com.ua)

Каждая буква в надписи Google окрашена в отдельный цвет и символизирует рабочего, который занят своим делом. Здесь можно обнаружить механика, повара, фермера и ремонтника дорог. 

Напомним, что праздник является знаком памяти о рабочих протестах в Чикаго, которые начались 1 мая 1886. В тот день сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США требовали введения 8-часового рабочего дня. Поэтому этот день также считается Днем общенациональной борьбы за права рабочих. 

Мы писали, что Google помог раскрыть жуткое убийство в Николаеве. На свалке были найдены только ноги женщины и местонахождение других останков полицейским необходимо было установить.

А также сообщали, что Google заблокировал аккаунт Зеленского. Представители команды Владимира Зеленского сообщили, им заблокировали рекламный аккаунт без объяснения причин. Также они добавили, что показатели просмотров видео не соответствуют действительной статистике.

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