День "малого щастя" Венери. Що обіцяє астрологічний прогноз на 11 жовтня

Цієї п'ятниці, 11 жовтня, варто відмовитися від деяких планів, адже вони можуть не принести бажаного результату. Окрім цього, слід врахувати вплив Венера.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що для нас готує новий день та від яких справ слід відмовитися.
"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. До 16:10 (за київським часом) - стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам", - попередила Соловйова.
Проявлені егоїзм та пихатість призведуть до плачевних наслідків, зазначила астролог. Тому уникайте негативних емоцій.
Експерт дала наступні поради:
Гороскоп на 11 жовтня (ілюстрація: freepik.com)
"11 жовтня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям", - розповіла Соловйова.
Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Це:
"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтеся від романтики, натомість слухайте музику, вивчайте мистецтво", - резюмувала астролог.
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