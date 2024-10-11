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День "малого щастя" Венери. Що обіцяє астрологічний прогноз на 11 жовтня

Що треба робити 11 жовтня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Цієї п'ятниці, 11 жовтня, варто відмовитися від деяких планів, адже вони можуть не принести бажаного результату. Окрім цього, слід врахувати вплив Венера.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що для нас готує новий день та від яких справ слід відмовитися.

Прогноз астропогоди на 11 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. До 16:10 (за київським часом) - стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам", - попередила Соловйова.

Проявлені егоїзм та пихатість призведуть до плачевних наслідків, зазначила астролог. Тому уникайте негативних емоцій. 

Експерт дала наступні поради:

  • трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції
  • завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею
  • можна присвятити день допомозі іншим
  • корисні фізичні навантаження та очисні процедури
  • бажано, щоб чоловіки робили подарунки (навіть символічні) жінкам.

Гороскоп на 11 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

"11 жовтня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям", - розповіла Соловйова.

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Це:

  • великі фінансові платежі
  • оформлення шлюбу
  • нові знайомства
  • реєстрація бізнесу
  • коштовні придбання, кредити
  • оновлення власного іміджу та дизайну квартири
  • нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури
  • зловживання незнайомою їжею. 

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтеся від романтики, натомість слухайте музику, вивчайте мистецтво", - резюмувала астролог.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як визначити свій знак за Китайским гороскопом.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, яким знакам Зодіаку фантастично пощастить до кінця осені.

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