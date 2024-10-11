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День "малого счастья" Венеры. Что обещает астрологический прогноз на 11 октября

Что нужно делать 11 октября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В эту пятницу, 11 октября, следует отказаться от некоторых планов, ведь они могут не принести желаемого результата. Кроме этого, следует учесть влияние Венера.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что для нас готовит новый день и от каких дел следует отказаться.

Прогноз астропогоды на 11 октября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. К 16:10 (по киевскому времени) - стрессовый период, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, плохие мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам", - предупредила Соловьева.

Проявленные эгоизм и тщеславие приведут к плачевным последствиям, отметила астролог. Поэтому избегайте негативных эмоций.

Эксперт дала следующие советы:

  • трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции
  • завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом
  • можно посвятить день помощи другим
  • полезные физические нагрузки и очистительные процедуры
  • желательно, чтобы мужчины делали подарки (даже символические) женщинам.

Гороскоп на 11 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

"11 октября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем", - рассказала Соловьева.

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Это:

  • большие финансовые платежи
  • оформление брака
  • новые знакомства
  • регистрация бизнеса
  • ценные приобретения, кредиты
  • обновление собственного имиджа и дизайна квартиры
  • новые косметологические, пластические и хирургические процедуры
  • злоупотребление незнакомой пищей.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, воздержитесь от романтики, слушайте музыку, изучайте искусство", - резюмировала астролог.

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