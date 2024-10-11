День "малого щастя" Венери. Що обіцяє астрологічний прогноз на 11 жовтня

Цієї п'ятниці, 11 жовтня, варто відмовитися від деяких планів, адже вони можуть не принести бажаного результату. Окрім цього, слід врахувати вплив Венера.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що для нас готує новий день та від яких справ слід відмовитися.

Прогноз астропогоди на 11 жовтня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. До 16:10 (за київським часом) - стресовий період, енергетика доби негативно впливає на людину. Можливі тривоги, страхи, похмурі думки, легко піддатися ілюзіям, обману, спокусам", - попередила Соловйова.

Проявлені егоїзм та пихатість призведуть до плачевних наслідків, зазначила астролог. Тому уникайте негативних емоцій.

Експерт дала наступні поради:

трансформуйте свої страхи на позитивні якості за допомогою методів психокорекції

завершуйте поточні справи, займайтесь рутинною працею

можна присвятити день допомозі іншим

корисні фізичні навантаження та очисні процедури

бажано, щоб чоловіки робили подарунки (навіть символічні) жінкам.

Гороскоп на 11 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

"11 жовтня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям", - розповіла Соловйова.

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Це:

великі фінансові платежі

оформлення шлюбу

нові знайомства

реєстрація бізнесу

коштовні придбання, кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтеся від романтики, натомість слухайте музику, вивчайте мистецтво", - резюмувала астролог.