День "малого счастья" Венеры. Что обещает астрологический прогноз на 11 октября
В эту пятницу, 11 октября, следует отказаться от некоторых планов, ведь они могут не принести желаемого результата. Кроме этого, следует учесть влияние Венера.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что для нас готовит новый день и от каких дел следует отказаться.
Прогноз астропогоды на 11 октября
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. К 16:10 (по киевскому времени) - стрессовый период, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, плохие мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам", - предупредила Соловьева.
Проявленные эгоизм и тщеславие приведут к плачевным последствиям, отметила астролог. Поэтому избегайте негативных эмоций.
Эксперт дала следующие советы:
- трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции
- завершайте текущие дела, занимайтесь рутинным трудом
- можно посвятить день помощи другим
- полезные физические нагрузки и очистительные процедуры
- желательно, чтобы мужчины делали подарки (даже символические) женщинам.
Гороскоп на 11 октября (иллюстрация: freepik.com)
Астролайфхаки на пятницу
"11 октября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем", - рассказала Соловьева.
Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Это:
- большие финансовые платежи
- оформление брака
- новые знакомства
- регистрация бизнеса
- ценные приобретения, кредиты
- обновление собственного имиджа и дизайна квартиры
- новые косметологические, пластические и хирургические процедуры
- злоупотребление незнакомой пищей.
"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, воздержитесь от романтики, слушайте музыку, изучайте искусство", - резюмировала астролог.
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