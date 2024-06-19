День Літнього сонцестояння 2024: як залучити удачу на свій бік

Що таке сонцестояння

Літнє сонцестояння - це день, коли Сонце досягає найвищої точки на півночі - 23,5 градуса від небесного екватора.

Протягом попередніх шести місяців сонце рухалося "північним курсом". Проте у момент сонцестояння цей рух припиняється, а тоді Сонце починає рухатися на південь.

Це триватиме протягом шести місяців, поки сонце не опуститься в найнижчу точку за екватор, а потім зупиниться - в той день ми відзначатимемо зимне сонцестояння.

Як святкувати День сонцестояння (фото: freepik.com)

Що можна та що не можна робити завтра

У День літнього сонцестояння треба дотримуватися наступних правил, щоб привернути удачу і позитивну енергію:

Заборонено сваритися, лаятися, лихословити : важливо утримуватися від конфліктних ситуацій та негативних висловлювань, щоб не привертати негативну енергію.

: важливо утримуватися від конфліктних ситуацій та негативних висловлювань, щоб не привертати негативну енергію. Не варто згадувати минулі образи : треба звільнитися від образ, які можуть викликати негативні емоції або зіпсувати настрій.

: треба звільнитися від образ, які можуть викликати негативні емоції або зіпсувати настрій. Відганяйте від себе негатив і налаштовуватися на позитивне мислення : спрямовуйте свої думки на щасливі та позитивні моменти, уникайте відчаю і негативних думок.

: спрямовуйте свої думки на щасливі та позитивні моменти, уникайте відчаю і негативних думок. Ліпше уникати темного або брудного одягу : обирайте світлі, чисті та нові речі, щоб привернути позитивну енергію.

: обирайте світлі, чисті та нові речі, щоб привернути позитивну енергію. Необхідно шанувати природу і не смітити : варто ставитися до природи з повагою та не смітити, а діяти в гармонії з природним середовищем.

: варто ставитися до природи з повагою та не смітити, а діяти в гармонії з природним середовищем. Можна сміливо загадувати бажання: вважається, що в День літнього сонцестояння загадані бажання мають особливу силу й обов'язково здійснюються.

Постарайтеся не зациклюватися на негативі та поганих спогадах, а дивитися на світ оптимістично.

Народні прикмети літнього сонцестояння

Похмура погода - літо буде прохолодним.

Непогода цього дня означає бідний урожай.

Багато зірок у небі - вродять гриби та ягоди.

Вранці на траві багато роси - день буде спекотним.

Гримить грім - до кінця місяця буде погана погода.

Вважається, що джерельна вода, набрана саме в День сонцестояння, набуває цілющих властивостей.

Також існує повір’я зустрічати світанок. Наші предки вірили, що після цього біди будуть обходити цілий рік.