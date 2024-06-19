День Літнього сонцестояння 2024: як залучити удачу на свій бік

Літнє сонцестояння 2024 припадає на 20 червня. Тобто завтра буде найдовший день та найкоротша ніч цього року.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні заборони і традиції цього дня.
Літнє сонцестояння - це день, коли Сонце досягає найвищої точки на півночі - 23,5 градуса від небесного екватора.
Протягом попередніх шести місяців сонце рухалося "північним курсом". Проте у момент сонцестояння цей рух припиняється, а тоді Сонце починає рухатися на південь.
Це триватиме протягом шести місяців, поки сонце не опуститься в найнижчу точку за екватор, а потім зупиниться - в той день ми відзначатимемо зимне сонцестояння.
Як святкувати День сонцестояння (фото: freepik.com)
У День літнього сонцестояння треба дотримуватися наступних правил, щоб привернути удачу і позитивну енергію:
Постарайтеся не зациклюватися на негативі та поганих спогадах, а дивитися на світ оптимістично.
Вважається, що джерельна вода, набрана саме в День сонцестояння, набуває цілющих властивостей.
Також існує повір’я зустрічати світанок. Наші предки вірили, що після цього біди будуть обходити цілий рік.
Раніше ми повідомляли, коли святкуватимемо Івана Купала 2024, а також головні забобони і традиції цього дня.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим церковним календарем.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Britannica, People, Space, Вікіпедія.