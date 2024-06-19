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День Літнього сонцестояння 2024: як залучити удачу на свій бік

Коли найдовший день 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Літнє сонцестояння 2024 припадає на 20 червня. Тобто завтра буде найдовший день та найкоротша ніч цього року.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні заборони і традиції цього дня.

Що таке сонцестояння

Літнє сонцестояння - це день, коли Сонце досягає найвищої точки на півночі - 23,5 градуса від небесного екватора.

Протягом попередніх шести місяців сонце рухалося "північним курсом". Проте у момент сонцестояння цей рух припиняється, а тоді Сонце починає рухатися на південь.

Це триватиме протягом шести місяців, поки сонце не опуститься в найнижчу точку за екватор, а потім зупиниться - в той день ми відзначатимемо зимне сонцестояння.

Як святкувати День сонцестояння (фото: freepik.com)

Що можна та що не можна робити завтра

У День літнього сонцестояння треба дотримуватися наступних правил, щоб привернути удачу і позитивну енергію:

  • Заборонено сваритися, лаятися, лихословити: важливо утримуватися від конфліктних ситуацій та негативних висловлювань, щоб не привертати негативну енергію.
  • Не варто згадувати минулі образи: треба звільнитися від образ, які можуть викликати негативні емоції або зіпсувати настрій.
  • Відганяйте від себе негатив і налаштовуватися на позитивне мислення: спрямовуйте свої думки на щасливі та позитивні моменти, уникайте відчаю і негативних думок.
  • Ліпше уникати темного або брудного одягу: обирайте світлі, чисті та нові речі, щоб привернути позитивну енергію.
  • Необхідно шанувати природу і не смітити: варто ставитися до природи з повагою та не смітити, а діяти в гармонії з природним середовищем.
  • Можна сміливо загадувати бажання: вважається, що в День літнього сонцестояння загадані бажання мають особливу силу й обов'язково здійснюються.

Постарайтеся не зациклюватися на негативі та поганих спогадах, а дивитися на світ оптимістично.

Народні прикмети літнього сонцестояння

  • Похмура погода - літо буде прохолодним.
  • Непогода цього дня означає бідний урожай.
  • Багато зірок у небі - вродять гриби та ягоди.
  • Вранці на траві багато роси - день буде спекотним.
  • Гримить грім - до кінця місяця буде погана погода.

Вважається, що джерельна вода, набрана саме в День сонцестояння, набуває цілющих властивостей.

Також існує повір’я зустрічати світанок. Наші предки вірили, що після цього біди будуть обходити цілий рік.

Раніше ми повідомляли, коли святкуватимемо Івана Купала 2024, а також головні забобони і традиції цього дня.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли свято Петра і Павла за новим церковним календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Britannica, People, Space, Вікіпедія.

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