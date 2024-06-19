День Летнего солнцестояния 2024: как привлечь удачу на свою сторону

Летнее солнцестояние 2024 года приходится на 20 июня. То есть завтра будет самый длинный день и самая короткая ночь в этом году.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных запретах и традициях этого дня.
Летнее солнцестояние - это день, когда Солнце достигает самой высокой точки на севере - 23,5 градуса от небесного экватора.
В течение предыдущих шести месяцев солнце двигалось "по северному курсу". Однако в момент солнцестояния это движение прекращается, а потом Солнце начинает двигаться на юг.
Это будет продолжаться в течение шести месяцев, пока солнце не опустится в самую низкую точку за экватор, а затем остановится - в тот день мы будем отмечать зимнее солнцестояние.
Как праздновать День солнцестояния (фото: freepik.com)
В День летнего солнцестояния нужно соблюдать следующие правила, чтобы привлечь удачу и положительную энергию:
Постарайтесь не зацикливаться на негативе и плохих воспоминаниях, а смотреть на мир оптимистично.
Считается, что родниковая вода, набранная именно в День солнцестояния, приобретает целебные свойства.
Также существует поверье встречать рассвет. Наши предки верили, что после этого беды будут обходить круглый год.
Ранее мы сообщали, когда будем праздновать Ивана Купала 2024 года, а также главные предрассудки и традиции этого дня.
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При написании материала были использованы источники: сайты Britannica, People, Space, Википедия.