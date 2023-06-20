День літнього сонцестояння 2023 року наближається: що категорично не можна робити

Що означає День літнього сонцестояння

Літнє сонцестояння - це час, коли в північній півкулі сонце знаходиться в самій північній точці свого руху і не рухається весь день. У південній півкулі сонце навпаки знаходиться у самій південній точці. У північній півкулі з цієї події починається астрономічне літо, а в південній – зима.

З давніх-давен день літнього сонцестояння був великим святом у багатьох народів світу, а слов'яни почали відзначати його ще з язичницьких часів. Сонцеворот, Купала, Духів день, Ярило, Сонцекрес – також відносяться до назв свята Сонця. Цій даті приписували величезну енергетику та навіть магічну силу.

Цього року схід сонця Києвом настане о 04:47, захід - о 21:14. День триватиме 16 годин 26 хвилин, а ніч – лише 7 годин 34 хвилин.

Що категорично не можна робити у День сонцестояння

Не проводьте День сонцестояння під замком, не виходячи з дому. Обов'язково виходьте на прогулянку, вирушайте за місто, якщо є можливість. Спілкування із природою на Cонцеворот заряджає енергією. За повір'ям, у цей день відчиняються двері в інші світи, а дерева та рослини можуть розмовляти.

Ця дата може стати початком чогось нового (фото: pixabay.com)

Також у цей день не можна сваритися та лаятися, одягати брудний одяг, пити алкоголь та об'їдатись. Краще присвятіть цей день творчості, самопізнанню, добру та позитиву.

До речі, максимальна активність Сонця допоможе подолати всі ваші комплекси, і страхи, допоможе почати щось нове у своєму житті. Це чудовий час почати все з нуля, про що ви так довго мріяли.

21 червня не можна проявляти егоїзм, будьте ласкаві до всього світу.

Прикмети у день літнього сонцестояння