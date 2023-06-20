День летнего солнцестояния 2023 приближается: что категорически нельзя делать

Что значит День летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние - это время, когда в северном полушарии солнце находится в самой северной точке своего движения и как будто не движется весь день. В южном полушарии солнце наоборот находится в самой южной точке. В северном полушарии с этого события начинается астрономическое лето, а в южном - зима.

Издавна день летнего солнцестояния был большим праздником у многих народов мира, а славяне начали отмечать его еще с языческих времен. Солнцеворот, Купала, Духов день, Ярило, Сонцекрес - также относятся к названиям праздника Солнца. Этой дате приписывали огромную энергетику и даже магическую силу.

В этом году восход солнца по Киеву наступит в 04:47, заход - в 21:14. День продлится 16 часов 26 минут, а ночь - всего 7 часов 34 минут.

Что категорически нельзя делать в День солнцестояния

Не проводите День солнцестояния взаперти, не выходя из дома. Обязательно выходите на прогулку, отправляйтесь за город, если есть возможность. Общение с природой на солнцеворот заряжает энергией. По поверью, в этот день открываются двери в другие миры, а деревья и растения могут разговаривать.

Эта дата может послужить началом чего-то нового (фото: pixabay.com)

Также в этот день нельзя ссориться и ругаться, надевать грязную одежду, пить алкоголь и объедаться. Лучше посвятите этот день творчеству, самопознанию, добру и позитиву.

Кстати, максимальная активность Солнца поможет побороть все ваши комплексы, и страхи, поможет начать что-нибудь новое в своей жизни. Это прекрасное время начать что-то новое в своей жизни, о чем вы так долго мечтали.

21 июня нельзя проявлять эгоизм, будьте добры ко всему миру.

Приметы в день летнего солнцестояния