День летнего солнцестояния 2023 приближается: что категорически нельзя делать

День летнего солнцестояния 2023 произойдет 21 июня. Именно в эту дату будет самый длинный в году световой день и самая короткая ночь. В этот период стоит загадывать желания и соблюдать запреты, так как он очень мощный энергетически.
Что категорически нельзя делать в этот особый день - читайте в материале Styler.
Летнее солнцестояние - это время, когда в северном полушарии солнце находится в самой северной точке своего движения и как будто не движется весь день. В южном полушарии солнце наоборот находится в самой южной точке. В северном полушарии с этого события начинается астрономическое лето, а в южном - зима.
Издавна день летнего солнцестояния был большим праздником у многих народов мира, а славяне начали отмечать его еще с языческих времен. Солнцеворот, Купала, Духов день, Ярило, Сонцекрес - также относятся к названиям праздника Солнца. Этой дате приписывали огромную энергетику и даже магическую силу.
В этом году восход солнца по Киеву наступит в 04:47, заход - в 21:14. День продлится 16 часов 26 минут, а ночь - всего 7 часов 34 минут.
Не проводите День солнцестояния взаперти, не выходя из дома. Обязательно выходите на прогулку, отправляйтесь за город, если есть возможность. Общение с природой на солнцеворот заряжает энергией. По поверью, в этот день открываются двери в другие миры, а деревья и растения могут разговаривать.
Также в этот день нельзя ссориться и ругаться, надевать грязную одежду, пить алкоголь и объедаться. Лучше посвятите этот день творчеству, самопознанию, добру и позитиву.
Кстати, максимальная активность Солнца поможет побороть все ваши комплексы, и страхи, поможет начать что-нибудь новое в своей жизни. Это прекрасное время начать что-то новое в своей жизни, о чем вы так долго мечтали.
21 июня нельзя проявлять эгоизм, будьте добры ко всему миру.
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