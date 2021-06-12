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День летнего солнцестояния 2021: как правильно провести самый важный день лета

Новина українською →
Суббота 12 июня 2021 21:23
День летнего солнцестояния 2021: как правильно провести самый важный день лета Фото: День летнего солнцестояния в 2021 году (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

День летнего солнцестояния является важной астрономической датой. В этот день нужно отпускать все плохое, составлять карты желаний, планировать свое будущее и начинать новые дела.

Когда наступит важная дата и как правильно провести этот день – читайте в нашем материале ниже.

Праздник Дня летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния ежегодно отмечают 20 или 21 июня. В високосном году – 20 июня. В 2021 году день летнего солнцестояния наступит 21 июня в 03:32. Эта дата станет самым длинным световым днем и самой короткой ночью. В Северном полушарии этот день считается началом лета, в Южном – началом зимы. После 21 июня световой день начнет сокращаться, а ночь – увеличиваться.

С древних времен эта дата имела магическое значение и во многих странах Европы ее принято было отмечать массовыми гуляниями, обрядами и традиционными ритуалами. Считается, что только в день летнего солнцестояния все травы и растения становятся лечебными, а силы природы способны вылечить организм человека.

С точки зрения эзотерики и астрологии, день летнего солнцестояния – дата привлечения здоровья, удачи, семейного благополучия, обновления и загадывания желаний.

Как провести день летнего солнцестояния правильно

Утром нужно обязательно поприветствовать солнце, выполнить зарядку под его первыми лучами и умыться росой, которая подарит красоту и здоровье. Днем лучше всего выехать на природу с родными и близкими, отдохнуть возле водоемов. Можно плести венки, проводить медитации, настраивать себя на позитив, составлять карты желаний и использовать мощную энергетику этого дня во благо.

Одеваться в этот день нужно в яркие и солнечные наряды, в пищу употреблять фрукты, растительную еду и травяные чаи.

Молодые девушки в старину купались в водоемах в этот день, чтобы привлечь в свою жизнь любовь и удачно выйти замуж. Для привлечения достатка в этот день бросали монеты в сосуд с водой. На рассвете их доставали из воды и надежно прятали.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

  • Нельзя поддаваться негативным эмоциям
  • Нельзя ссориться, конфликтовать и кричать
  • Нельзя проявлять агрессию и использовать нецензурные слова
  • Нельзя плакать и поддаваться лени и унынию

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ученые сделали невероятное заявление о скорости Земли.

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