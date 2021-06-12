День літнього сонцестояння 2021: як правильно провести найважливіший день літа

День літнього сонцестояння є важливою астрономічною датою. У цей день потрібно відпускати все погане, складати карти бажань, планувати своє майбутнє і починати нові справи.

Коли настане важлива дата і як правильно провести цей день – читайте в нашому матеріалі нижче.

Свято Дня літнього сонцестояння

День літнього сонцестояння щорічно відзначають 20 або 21 червня. У високосному році - 20 червня. У 2021 році день літнього сонцестояння настане 21 червня о 03:32. Ця дата стане найдовшим світловим днем і найкоротшою ніччю. У Північній півкулі цей день вважається початком літа, в Південній – початком зими. Після 21 червня світловий день почне скорочуватися, а ніч – збільшуватися.

З давніх часів ця дата мала магічне значення і в багатьох країнах Європи її прийнято було відзначати масовими гуляннями, обрядами та традиційними ритуалами. Вважається, що тільки в день літнього сонцестояння все трави та рослини стають лікувальними, а сили природи здатні вилікувати організм людини.

З точки зору езотерики та астрології, день літнього сонцестояння – дата залучення здоров'я, удачі, сімейного благополуччя, оновлення і загадування бажань.

Як провести день літнього сонцестояння правильно

Вранці потрібно обов'язково привітати Сонце, виконати зарядку під його першими променями та вмитися росою, яка подарує красу і здоров'я. Вдень найкраще виїхати на природу з рідними та близькими, відпочити біля водойм. Можна плести вінки, проводити медитації, налаштовувати себе на позитив, складати карти бажань і використовувати потужну енергетику цього дня на благо.

Одягатися в цей день потрібно в яскраві та сонячні вбрання, в їжу вживати фрукти, рослинну їжу і трав'яні чаї.

Молоді дівчата в старовину купалися у водоймах в цей день, щоб залучити у своє життя любов і вдало вийти заміж. Для залучення достатку в цей день кидали монети в посудину з водою. На світанку їх діставали з води та надійно ховали.

Що не можна робити в день літнього сонцестояння