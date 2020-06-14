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День літнього сонцестояння в 2020 році: прикмети і заборони

STYLERЖиття    14.06.2020 - 10:09
День літнього сонцестояння в 2020 році: прикмети і заборони
День літнього сонцестояння в 2020 році (Фото: pixabay.com)

У 2020 році день літнього сонцестояння зміститься на одну добу

День літнього сонцестояння у 2020 році настане у наступну неділю, 21 червня, о 13:07 за київським часом. Цей день стане найдовшим днем у році і його тривалість складе 17 годин 33 хвилини. Історію цього дня, всі прикмети та заборони – читайте в матеріалі Styler.

День літнього сонцестояння – це період, коли Сонце у своєму русі по екліптиці потрапляє в саму її північну точку, або в її саму південну точку. Такі періоди бувають двічі в рік – 20 або 21 грудня - день зимового сонцестояння, а 20 або 21 червня – літнього.

Раз в чотири роки дата літнього сонцестояння зміщується на один день – 21 числа, в інші роки – 20 числа. У цей день багато народів влаштовують свята і вважається, що саме в цей день настає справжнє літо. День літнього сонцестояння почали вшановувати ще в давнину і цикли Сонця були засадничими у багатьох віруваннях і релігіях. Вважалося, що всі ритуали та обряди у цей день визначали те, як людина проведе весь наступний рік.

Прикмети в День літнього сонцестояння

  • Погана і похмура погода – до поганого врожаю
  • Багато роси вранці – до хорошого урожаю
  • Зоряне небо в ніч перед Днем літнього сонцестояння – гарний грибний сезон
  • Зустріти світанок – до щасливого та вдалого року
  • Всі бажання, загадані на світанку – обов'язково здійсняться
  • Для приваблення грошей та успіху у цей день клали під двері монету
  • Жовтий одяг в цей день – до удачі

Заборони на День літнього сонцестояння

  • не можна в цей день сваритися і сперечатися
  • не можна допускати негативні емоції, агресію
  • не можна кричати, плакати та піддаватися зневірі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли починається Петрів піст у 2020 році і які є обмеження.

А також розповідали про те, які православні свята відзначатиме Україна в червні 2020 року.

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Автор: Анна Шиканова

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