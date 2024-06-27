День Конституції України: історія і традиції свята, що не треба робити сьогодні

28 червня ми відзначаємо День Конституції України - одне з найважливіших державних свят. Цього дня у 1996 році Верховна Рада прийняла Конституцію, яка закріпила незалежність, суверенітет та демократичні цінності нашої країни.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про історію, традиції сьогоднішнього свята, а також нагадує про основні заборони цього дня.
Розвиток конституційного процесу в Україні почався ще за часів Київської Русі, а одним із перших документів вважається збірка "Руська Правда".
За часів раннього козацтва значущими документами були "Литовські статути" та "Березневі статті" Богдана Хмельницького. Відтоді українські землі перебували під владою Польської Корони та Російської імперії, що мало великий вплив на розвиток нашої культури та державності.
Першу Конституцію було прийнято після утворення незалежної Української Народної Республіки у 1917 році. Після цього наша країна пройшла довгий шлях у складі Радянського Союзу, допоки не відновила незалежність у 1991 році. А щоб прийняти сучасну Конституцію знадобилося ще 5 років.
Перший законопроект на узгодження з’явився у 1993 році, представлений тодішнім президентом Леонідом Кравчуком. Тоді проект не був затверджений через політичні розбіжності та відсутність консенсусу.
У 1995 році було розроблено новий документ, який став основою для Конституції України. Остаточну версію з поправками президента Леоніда Кучми подали на розгляд п’ятої сесії Верховної Ради 2-го скликання 27 червня 1996 року.
Обговорення та внесення змін тривали майже безперервні 24 години. Але нарешті на ранок 28 червня 1996 року, після бурхливих дебатів проект затвердили 321 голосом "за" із 300 необхідних.
Таким чином було прийнято першу Конституцію незалежної української держави, а цей день став державним святом.
Святкування Дня Конституції України є важливою подією для всієї країни. Традиції цього дня:
До Дня Конституції України заведено прикрашати вулиці національними прапорами, патріотичними плакатами та навіть зображенням вишиванки.
Перш за все потрібно пам'ятати, що триває війна. І російські загарбники щогодини обстрілюють мирні міста. А у важливі для України свята окупанти активізовуються. Тому не ігноруйте сьогодні повітряних тривог!
Також не варто вживати алкогольні напої у людних місцях - це може призвести до неадекватної поведінки, порушення громадського порядку та нещасних випадків. А День Конституції - це свято, яке слід відзначати з гідністю та повагою до інших людей.
Не святкуйте День Конституції з використанням феєрверків! Нагадуємо, що звуки салютів можуть бути легко сплутані зі звуками "прильотів". А ще для людей, які пережили бойові дії або втратили близьких, ці звуки можуть бути дуже травматичними та викликати напади тривоги, панічні атаки та інші психологічні проблеми.
Крім того, використання феєрверків під час війни, коли багато людей втратили свої домівки, близьких та змушені були тікати від обстрілів, - це цинізм.
І не ігноруйте важливість Конституції. 28 червня - чудовий час, щоб дізнатися більше про наш основний закон, його значення та роль у житті кожного українця.
Натомість сьогодні ви можете допомогти людям, які цього потребують, наприклад, відвідати дитячий будинок або будинок для людей похилого віку, пожертвувати кошти на благодійність або взяти участь у волонтерському проекті.
Згадайте тих, хто боровся за незалежність та демократію України, хто писав Конституцію та хто сьогодні захищає нашу країну.
Також у багатьох містах проходитимуть патріотичні заходи, в яких ви можете взяти участь, щоб висловити свою підтримку демократичним цінностям.
І основне! Дізнатися більше про Конституцію України. Прочитайте текст Конституції, ознайомтеся з її історією та значенням для нашої країни. Ви можете знайти багато інформації про Конституцію на сайтах Верховної Ради України, Конституційного Суду України та інших державних органів.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Українського Інституту Національної Пам'яті, Велика українська енциклопедія, Бібліотека методичних матеріалів і Вікіпедія.