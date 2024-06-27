День Конституции Украины: история и традиции праздника, что не нужно делать сегодня

История Дня Конституции Украины

Развитие конституционного процесса в Украине началось еще при Киевской Руси, а одним из первых документов считается сборник "Русская Правда".

Во времена раннего казачества значимыми документами были "Литовские уставы" и "Мартовские статьи" Богдана Хмельницкого. С тех пор украинские земли находились под властью Польской Короны и Российской империи, что оказывало большое влияние на развитие нашей культуры и государственности.

Первая Конституция была принята после образования независимой Украинской Народной Республики в 1917 году. После этого наша страна прошла долгий путь в составе Советского Союза до тех пор, пока не восстановила независимость в 1991 году. А чтобы принять современную Конституцию, понадобилось еще 5 лет.

Первый законопроект на согласование появился в 1993 году, представленный тогдашним президентом Леонидом Кравчуком. Тогда проект не был утвержден из-за политических разногласий и отсутствия консенсуса.

В 1995 году был разработан новый документ, который стал основой Конституции Украины. Окончательную версию с поправками президента Леонида Кучмы представили на рассмотрение пятой сессии Верховной Рады 2-го созыва 27 июня 1996 года.

Обсуждение и внесение изменений продолжалось почти непрерывные 24 часа. Но наконец к утру 28 июня 1996 года, после бурных дебатов проект утвердили 321 голосом "за" из 300 необходимых.

Таким образом, была принята первая Конституция независимого украинского государства, а этот день стал государственным праздником.

Традиции Дня Конституции

Празднование Дня Конституции является важным событием для всей страны. Традиции этого дня:

Официальные мероприятия : торжественное возложение цветов к памятникам выдающимся деятелям Украины, государственные церемонии с участием руководителей государства, выступления представителей власти и общественности.

: торжественное возложение цветов к памятникам выдающимся деятелям Украины, государственные церемонии с участием руководителей государства, выступления представителей власти и общественности. Концерты и культурные события : организация концертов, фестивалей, выставок, театральных представлений и других культурных мероприятий, посвященных украинской культуре и истории.

: организация концертов, фестивалей, выставок, театральных представлений и других культурных мероприятий, посвященных украинской культуре и истории. Просветительские мероприятия : проведение лекций, семинаров, круглых столов в школах, университетах и других учебных заведениях, посвященных истории принятия Конституции, ее значению и основным положениям.

: проведение лекций, семинаров, круглых столов в школах, университетах и других учебных заведениях, посвященных истории принятия Конституции, ее значению и основным положениям. Массовые мероприятия: организация народных гуляний, ярмарок и спортивных мероприятий во многих городах и селах, что позволяет жителям наслаждаться праздничной атмосферой.

Ко Дню Конституции Украины принято украшать улицы национальными флагами, патриотическими плакатами и даже изображением вышиванки.

Что можно и нельзя делать в День Конституции

Прежде всего нужно помнить, что идет война. И русские захватчики каждый час обстреливают мирные города. А в важные для Украины праздники оккупанты активизируются. Поэтому не игнорируйте сегодня воздушные тревоги!

Также не стоит употреблять алкогольные напитки в людных местах - это может привести к неадекватному поведению, нарушению общественного порядка и несчастным случаям. А День Конституции – это праздник, который следует отмечать с достоинством и уважением к другим людям.

Не празднуйте День Конституции с использованием фейерверков! Напоминаем, что звуки салютов могут быть легко спутаны со звуками "прилетов". А еще для людей, переживших боевые действия или лишившихся близких, эти звуки могут быть очень травматичными и вызывать приступы тревоги, панические атаки и другие психологические проблемы.

Кроме того, использование фейерверков во время войны, когда многие потеряли свои дома, близких и вынуждены были убегать от обстрелов, - это цинизм.

И не игнорируйте важность Конституции. 28 июня - прекрасное время, чтобы узнать больше о нашем основном законе, его значении и роли в жизни каждого украинца.

Зато сегодня вы можете помочь людям, которые в этом нуждаются, например, посетить детский дом или дом престарелых, пожертвовать средства на благотворительность или принять участие в волонтерском проекте.

Вспомните тех, кто боролся за независимость и демократию Украины, кто писал Конституцию и сегодня защищает нашу страну.

Также во многих городах будут проходить патриотические мероприятия, в которых вы можете поучаствовать, чтобы выразить свою поддержку демократическим ценностям.

И главное! Узнать больше о Конституции Украины. Прочтите текст Конституции, ознакомьтесь с ее историей и значением для нашей страны. Вы можете найти много информации о Конституции на сайтах Верховной Рады Украины, Конституционного Суда Украины и других государственных органов.